Quanta ingenuità c'è in giro, è una cosa che ha dell'incredibile e del preoccupante.

E' un mondo di gente che dorme, ma le conseguenze di questo sonno della comprensione sono gravi, anzi, gravissime, anzi, irreversibili.

Sono più di 25 anni che le aziende e gli Stati vengono hackerati e le informazioni vendute.

Ci sono dati di ogni genere su di noi, che si possono incrociare per definire per ognuno il suo profilo caratteriale, i suoi parenti e amici, la sua storia anamenstica, le sue preferenze sessuali e politiche...

In una parola TUTTO.

Chi incrocia i dati?

Chi li compera, cioè Meta, Google per loro ammissione, e sicuramente anche molte altre Big Tech e ancora più sicuramente gli Stati.

Palantir per esempio può creare scenari sociali, economici e bellici a partire dai dati che i suoi tanti clienti (aziende e Stati) le forniscono.

E non è la sola, ovviamente.

Ora è venuto a galla un database, ma sono decenni che ne circolano in quantità.

E per togliere ogni dubbio, quasi tutte le ASL italiane sono state hackerate, oltre ad ospedali e servizi sanitari privati (e ovviamente lo stesso all'estero).

Mostra altro Mostra meno