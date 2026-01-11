Avatar di Ospite Mod Agent #858 0
ma quindi gli indirizzi di casa sono davvero finiti online? questo è preoccupante sul serio
Gli indirizzi di casa non sono finiti online per questo breach di meta. Sono finiti online perchè li usate per tante altre cose, dallo shopping alle banche. Unendo le due cose si può facilmente ottenre un indirizzo di casa. Non è che sia sto gran segreto. Si può ottenere facilmente anche dai siti del ministero con semplici visure.
Quanta ingenuità c'è in giro, è una cosa che ha dell'incredibile e del preoccupante.
E' un mondo di gente che dorme, ma le conseguenze di questo sonno della comprensione sono gravi, anzi, gravissime, anzi, irreversibili.
Sono più di 25 anni che le aziende e gli Stati vengono hackerati e le informazioni vendute.
Ci sono dati di ogni genere su di noi, che si possono incrociare per definire per ognuno il suo profilo caratteriale, i suoi parenti e amici, la sua storia anamenstica, le sue preferenze sessuali e politiche...
In una parola TUTTO.
Chi incrocia i dati?
Chi li compera, cioè Meta, Google per loro ammissione, e sicuramente anche molte altre Big Tech e ancora più sicuramente gli Stati.
Palantir per esempio può creare scenari sociali, economici e bellici a partire dai dati che i suoi tanti clienti (aziende e Stati) le forniscono.
E non è la sola, ovviamente.
Ora è venuto a galla un database, ma sono decenni che ne circolano in quantità.
E per togliere ogni dubbio, quasi tutte le ASL italiane sono state hackerate, oltre ad ospedali e servizi sanitari privati (e ovviamente lo stesso all'estero).
L'aspetto più interessante è che è arrivata la notifica di reset password anche a chi aveva ormai chiuso l'account da molti anni. Questo significa che Meta non cancella gli account in violazione al nostro GDPR al quale sono comunque soggetti. Potrebbero esserci gli estremi per una class action.
