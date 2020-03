iOS 14 convertirà in testo standard ciò che scriviamo con Apple Pencil?

iOS 14 potrebbe includere una nuova funzionalità che consente di trasformare in testo standard qualsiasi cosa sia stata scritta a mano utilizzando Apple Pencil. A riportare l’indiscrezione è MacRumors. La nuova API – definita PencilKit – dovrebbe debuttare sulla prossima versione del sistema operativo per iPhone e iPad.

In pratica, un nuovo meccanismo OCR dovrebbe riconoscere i testi scritti a mano dall’utente utilizzando Apple Pencil per convertirli in semplice testo (come se fosse stato digitato con la tastiera). A quanto pare, la futura funzione sarà supportata in qualsiasi campo di testo disponibile, ossia in tutte quelle finestre in cui è possibile digitare del testo. Quindi, dovrebbe essere sfruttabile con le applicazioni come Messaggi, Note, Promemoria, Calendario, Mail, ecc. Sul display dovrebbe apparire una finestra nella quale scrivere non appena l’utente avrà toccato il campo di testo con Apple Pencil.

L’aspetto più interessante dell’indiscrezione è che PencilKit potrà essere sfruttata anche con le applicazioni di terze parti, a patto che queste supportino le nuove API. Ad ogni modo, non è chiaro se questa funzione debutterà immediatamente con iOS 14 in quanto – secondo alcune fonti – Apple avrebbe modificato il processo di sviluppo software implementando un sistema che consente di abilitare e disabilitare le diverse funzioni al fine di evitare bug e individuare più facilmente eventuali problemi. Dunque, PencilKit potrebbe anche arrivare in un secondo momento rispetto al lancio ufficiale di iOS 14.

La nuova versione del sistema operativo dovrebbe debuttare con la futura generazione di iPhone, tradizionalmente annunciata a settembre. Staremo a vedere se a causa della diffusione del Coronavirus si verificheranno dei ritardi sulla tabella di marcia o meno.