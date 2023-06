Una delle novità più attese dagli appassionati durante la WWDC 2023 che si sta tenendo nel corso di queste ore è di certo la prossima versione del sistema operativo per smartphone Apple, ovvero iOS 17. Scopriamo insieme tutte le novità annunciate che presto raggiungeranno gli iPhone di tutto il mondo!

Tra le novità principali ci sono nuove funzionalità di sicurezza, un’app Diario integrata, una nuova modalità “comodino”, schede dei contatti ridisegnate, miglioramenti nell’autocorrezione e nella trascrizione vocale e la trascrizione in tempo reale per i messaggi vocali della segreteria telefonica. Inoltre, sarà possibile omettere la hotword “Hey” da “Hey Siri”.

Un aggiornamento interessante riguarda la rubrica dei contatti, grazie all’introduzione di una funzione chiamata “Poster“. Questa novità trasforma le schede dei contatti includendo in immagini accattivanti e a schermo intero sull’iPhone del destinatario quando lo chiamate. I poster utilizzano uno stile grafico simile alla rinnovata schermata di blocco, con opzioni di tipografia originali e la possibilità di aggiungere memoji. Inoltre, funzioneranno con app VoIP di terze parti, quindi anche WhatsApp e Telegram. È stata inoltre introdotta una nuova funzione di trascrizione in tempo reale per i messaggi vocali della segreteria telefonica. Ora sarà possibile visualizzare una trascrizione del messaggio che il chiamante sta lasciando, decidendo se ascoltarlo o rispondere direttamente alla chiamata. Tutto ciò viene gestito direttamente sul dispositivo, per la massima privacy. Per concludere la parte di comunicazione, Apple sarà possibile lasciare un messaggio su FaceTime.

Il nuovo iOS 17 include in iMessage la possibilità di filtrare le ricerche utilizzando termini aggiuntivi, una funzione che consente di passare direttamente all’ultimo messaggio ricevuto per agevolare il recupero delle conversazioni, e la trascrizione dei messaggi vocali, simile a quanto introdotto nella serie Pixel 7 o su Telegram. Inoltre, sono state introdotte una serie di nuove funzionalità chiamate “Check In“. Queste consentono di condividere la propria posizione in tempo reale con un altro utente o, ad esempio, è possibile inviare automaticamente un messaggio a un amico quando si arriva a casa, oppure condividere lo stato della batteria del proprio telefono e la qualità del segnale per evitare confusione in caso di scarsa copertura.

Anche gli sticker subiscono un restyling, offrendo la possibilità di utilizzare qualsiasi emoji o ritaglio di foto come “adesivo” da posizionare su iMessage o in qualsiasi altra parte del sistema.

AirDrop riceve un aggiornamento con una nuova funzionalità chiamata “NameDrop“, che consente di inviare informazioni di contatto semplicemente avvicinando due iPhone. Questa funzionalità invia solo gli indirizzi email e numeri di telefono selezionati, insieme al poster personale. Inoltre, è possibile condividere foto utilizzando lo stesso metodo, e se si tratta di un file di grandi dimensioni, è persino possibile allontanarsi mantenendo attiva la condivisione.

Tra gli aggiornamenti relativi alla tastiera, vi sono miglioramenti all’autocorrezione. Ora essa si basa su un nuovo modello linguistico ed è stata introdotta una scorciatoia più semplice per ripristinare la parola originale scritta nel caso sia necessario. Anche la funzione di dettatura utilizza un nuovo modello di intelligenza artificiale ed è in grado di riconoscere anche le parolacce preferite dagli utenti.

Una nuova app chiamata “Diario” suggerisce automaticamente i momenti che potresti voler commemorare… beh, in un diario! È possibile inserire foto, attività e impostare promemoria per iniziare a scrivere. L’app offre anche una crittografia end-to-end per una maggiore sicurezza.

iOS 17 introduce anche una nuova modalità chiamata “StandBy“, che trasforma il vostro iPhone in un simpatico orologio smart quando è in fase di ricarica e posizionato in modalità orizzontale. Questa modalità visualizza la data e l’ora, ma può anche mostrare informazioni da “Live Activities”, widget e “smart stacks”. Si attiva automaticamente quando lo smartphone è in orizzontale durante la ricarica.

Siri ottiene un potenziamento significativo, finalmente consentendo di omettere la parola “Hey” da “Hey Siri“, riuscendo inoltre a riconoscere comandi consecutivi.

Quando arriverà iOS 17?

iOS 17, dopo essere stato annunciato alla WWDC, sarà distribuito agli iPhone di tutto il mondo nell’autunno 2023, quasi certamente a metà settembre. È molto probabile che l’aggiornamento venga rilasciato in prossimità dell’evento di lancio della gamma iPhone 15. Negli ultimi anni, il rilascio della nuova versione di iOS è stato abbastanza prevedibile:

iOS 16: lunedì 12 settembre 2022

lunedì 12 settembre 2022 iOS 15: lunedì 20 settembre 2021

lunedì 20 settembre 2021 iOS 14: mercoledì 16 settembre 2020

mercoledì 16 settembre 2020 iOS 13: giovedì 19 settembre 2019

giovedì 19 settembre 2019 iOS 12: lunedì 17 settembre 2018

Prima dell’arrivo della versione finale, però, una serie di versioni beta di iOS 17 verrà rilasciata ai tester e agli sviluppatori. Queste serviranno a scovare ed eliminare bug fastidiosi e permetterò agli sviluppatori di adattarsi alle novità introdotte con l’aggiornamento dal lato tecnico. Ecco la tempistica secondo la quale dovrebbe avvenire il rilascio: