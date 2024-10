iOS 18.2, ora è possibile eliminare anche App Store e Fotocamera

Apple si appresta a rilasciare un aggiornamento significativo per il sistema operativo iOS 18.2, che permetterà agli utenti di iPhone e iPad nell'Unione Europea di rimuovere applicazioni preinstallate considerate essenziali, come l'App Store, Safari, Messaggi e la Fotocamera. Questo cambiamento è una risposta alle normative antitrust del Digital Markets Act (DMA) dell'UE, che richiedono ai giganti della tecnologia di consentire agli utenti di eliminare le app preinstallate indesiderate.

L'introduzione della possibilità di eliminare app centrali come l'App Store solleva questioni pratiche, come la reinstallazione di app senza il negozio nativo di Apple. Tuttavia, la novità risiede nell'opportunità per gli utenti di scegliere liberamente: potranno ora optare per le applicazioni di default di Apple o esplorare alternative offerte da terze parti. Questa flessibilità rappresenta un passaggio significativo verso l'apertura del tradizionale "walled garden" di Apple, specialmente per i clienti europei.

Un altro esempio dei tempi che cambiano è la nuova interoperabilità di iMessage

Inoltre, se un utente decide di disinstallare queste applicazioni essenziali, iOS 18.2 fornirà anche una funzione accessibile tramite le Impostazioni che permetterà di ripristinare facilmente le app rimosse. Nonostante queste opzioni aggiunte, si prevede che la maggior parte degli utenti continuerà a utilizzare le app predefinite come Fotocamera e App Store.

Il rilascio di iOS 18.2 non solleva solo questioni di personalizzazione dell'uso del dispositivo, ma è anche un riflesso degli obblighi legali di Apple nell'adeguarsi alle stringenti politiche dell'UE. Nel frattempo, gli utenti al di fuori dell'UE troveranno altre novità in iOS 18.2, quali una nuova interfaccia per impostare app predefinite, funzioni di editing foto avanzate e integrazione con ChatGPT per i modelli di iPhone 16.

La versione beta di iOS 18.2 è attualmente disponibile solo per i dispositivi che supportano Apple Intelligence, con un rilascio completo previsto per dicembre.