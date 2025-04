iOS 19 si mostra nel "più grande leak di sempre"

L'attesa per iOS 19, la prossima major release del sistema operativo Apple per iPhone, si intensifica grazie a nuove indiscrezioni emerse online. Dopo una prima anticipazione, lo youtuber Jon Prosser è tornato alla carica pubblicando ulteriori dettagli e immagini basate su presunte build interne di iOS 19, offrendo uno sguardo più approfondito su quello che potrebbe essere il rinnovamento estetico più significativo degli ultimi anni per iPhone.

Secondo quanto riportato da Prosser nel suo ultimo video, Apple starebbe lavorando a una revisione dell'interfaccia utente che, pur non essendo radicale come alcuni si aspettavano, introdurrà diversi cambiamenti volti a svecchiare l'aspetto di iOS e ad allinearlo maggiormente con l'estetica introdotta da visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro.

Uno degli elementi centrali del presunto restyling riguarda le icone delle app. Prosser afferma che adotteranno una nuova forma, una via di mezzo tra l'attuale "squircle" (quadrato con angoli arrotondati) e un cerchio perfetto. Le icone appariranno quindi più arrotondate e morbide, differenziandosi però da quelle completamente circolari viste su visionOS e watchOS. Questo suggerisce una volontà di Apple di evolvere il design mantenendo una certa familiarità, senza però stravolgere completamente un elemento iconico dell'identità visiva di iOS.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Anche i menu di sistema sarebbero oggetto di un profondo ripensamento. Seguendo la tendenza di avvicinamento a visionOS, ci si aspetta una maggiore enfasi su ombreggiature e profondità, conferendo agli elementi dell'interfaccia un aspetto più tridimensionale e materico, quasi "di vetro". Un dettaglio interessante menzionato da Prosser è la possibile introduzione di un effetto "luccichio" su alcuni elementi dell'interfaccia, i quali potrebbero reagire dinamicamente ai movimenti del dispositivo, aggiungendo un tocco di interattività visiva.

Un'altra novità significativa riguarderebbe le "TabView", ovvero le barre delle schede presenti all'interno di molte applicazioni. Secondo i leak, queste barre adotteranno uno stile "fluttuante", simile a quanto già implementato nell'app Foto di iOS 18 e, soprattutto, a quanto visto in visionOS. In app come Musica o App Store, la barra inferiore non sarebbe più ancorata al bordo dello schermo ma apparirebbe leggermente sollevata, quasi sospesa sul contenuto sottostante.

Collegato a questo, anche la barra di ricerca potrebbe subire modifiche. Nelle app che adottano la nuova Tab View flottante, come Musica e App Store, la scheda "Cerca" presenterebbe una nuova interfaccia. Inoltre, in specifiche applicazioni come Messaggi, il campo di ricerca verrebbe spostato nella parte inferiore dello schermo, una modifica ergonomica che potrebbe facilitarne l'accesso con una sola mano.

Nonostante le numerose modifiche anticipate, Prosser sottolinea che il redesign complessivo potrebbe non essere così drastico come ipotizzato inizialmente. L'obiettivo sembrerebbe essere quello di dare una sensazione di novità e freschezza, piuttosto che rivoluzionare l'esperienza utente.

A titolo esemplificativo, il concept dell'app Impostazioni di iOS 19 mostrato da Prosser mantiene una struttura simile a quella attuale, ma introduce ombreggiature sotto ogni sezione dell'elenco e aumenta la spaziatura tra le voci, migliorando la leggibilità e conferendo un aspetto più moderno e ordinato.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Le affermazioni di Prosser non sono isolate. Lo stesso youtuber era stato il primo a suggerire un'importante revisione dell'interfaccia per iOS 19, condividendo in precedenza un mockup di una possibile nuova app Fotocamera con pulsanti flottanti. Queste voci hanno trovato eco nelle dichiarazioni di Mark Gurman di Bloomberg, fonte autorevole nel mondo Apple, il quale ha definito i futuri iOS 19 e macOS 16 come "l'aggiornamento più significativo" all'interfaccia utente da diversi anni a questa parte.

Ulteriore indizio a supporto di questa tesi proviene dalla stessa Apple: l'artwork ufficiale per la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025, svelato pochi giorni fa, mostra evidenti richiami all'estetica di visionOS, con elementi che ricordano il vetro, effetti di profondità e ombre pronunciate.

Tutte queste indiscrezioni e anticipazioni troveranno conferma o smentita definitiva il prossimo 9 giugno, data in cui Apple terrà il keynote di apertura della WWDC 2025. Sarà in quell'occasione che l'azienda di Cupertino svelerà ufficialmente iOS 19 e tutte le sue novità, chiarendo l'entità del rinnovamento grafico e le nuove funzionalità in arrivo per milioni di utenti iPhone in tutto il mondo.