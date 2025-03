WWDC 2025: Apple annuncia ufficialmente la data

Apple ha confermato le date del suo atteso appuntamento annuale con sviluppatori e appassionati. La Worldwide Developers Conference 2025 (WWDC) si terrà dal 9 al 13 giugno, con un programma che prevede un evento speciale di apertura presso l'Apple Park, seguito da una serie di sessioni online accessibili globalmente.

L'annuncio, insolitamente in anticipo rispetto alla tradizione dell'azienda, ha già acceso i riflettori su quella che potrebbe essere una delle edizioni più significative per il futuro della mela morsicata, specialmente dopo gli avvenimenti che hanno visto l'azienda coinvolta nelle ultime settimane.

A sorprendere gli addetti i lavori non è tanto l'evento in sé, quanto la sua comunicazione con così tanti mesi di anticipo. Storicamente, Apple ha sempre preferito annunciare la WWDC solo poche settimane prima del suo svolgimento, creando quel clima di attesa e speculazione che caratterizza la sua strategia comunicativa. Questo cambio di approccio potrebbe suggerire novità particolarmente rilevanti in arrivo.

Susan Prescott, vicepresidente delle Relazioni con gli Sviluppatori di Apple, ha commentato con entusiasmo: "Siamo emozionati di celebrare un altro incredibile anno di WWDC con la nostra comunità globale di sviluppatori. Non vediamo l'ora di condividere gli ultimi strumenti e tecnologie che permetteranno agli sviluppatori di continuare a innovare".

iOS 19 al centro della scena

Come da tradizione, il protagonista indiscusso dell'evento sarà iOS 19, la nuova versione del sistema operativo per iPhone che definirà l'esperienza utente nei prossimi dodici mesi. Accanto ad esso, Apple presenterà anche gli aggiornamenti ai sistemi operativi di tutti i suoi dispositivi: iPad, Mac, Apple Watch, Vision Pro e Apple TV.

Quest'anno le aspettative sono particolarmente elevate, soprattutto in seguito al, tanto chiacchierato, rinvio della nuova versione di Siri e alle varie speculazioni in merito a un allineamento, in termini di design, dell'intero ecosistema Apple verso le interfacce introdotte con Vision Pro.

Numerosi analisti ritengono che Apple potrebbe finalmente svelare la sua strategia completa per l'AI generativa integrata nei propri ecosistemi, chiarendo la posizione in merito alla scelta di Gemini come sostituto di ChatGPT e illustrando la Road Map dei futuri aggiornamenti che porteranno al rilascio della nuova versione di Siri.

Alcuni, inoltre, pensano che ci saranno grosse novità anche sul fronte di tvOS, specialmente ora che Apple sembra voler integrare sempre di più all'interno di Apple TV+ anche i cataloghi degli altri servizi in abbonamento.

Nonostante la partecipazione alla WWDC sia gratuita per tutti gli sviluppatori registrati, l'accesso fisico all'evento speciale del 9 giugno presso l'Apple Park rimane un privilegio per pochi. Gli interessati dovranno partecipare a una selezione online, confermando il formato ibrido che Apple ha adottato negli ultimi anni.

Questa formula, nata come necessità durante la pandemia, è diventata un tratto distintivo che permette all'azienda di mantenere l'esclusività dell'esperienza in presenza pur garantendo l'accesso ai contenuti a una platea globale. I fortunati selezionati avranno l'opportunità di interagire direttamente con gli ingegneri Apple e vivere in prima persona le dimostrazioni delle nuove tecnologie.

La WWDC 2024 sarà l'occasione per delineare la visione tecnologica di Apple per i prossimi anni. Con la crescente importanza dell'intelligenza artificiale e le sfide normative che i giganti tech affrontano in Europa e negli Stati Uniti, le scelte di Cupertino avranno ripercussioni significative sull'intero settore.

L'evento si inserisce in un contesto di trasformazione per Apple, che cerca di bilanciare la sua tradizionale attenzione all'hardware con un'enfasi crescente sui servizi e le esperienze software.