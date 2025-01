iOS 19: visionOS invaderà l'app Fotocamera

Sono passati solo pochi mesi dall'uscita i iOS 18 e della linea iPhone 16, e 16 Pro (che potete trovare su Amazon) ma pare che Apple si stia preparando a rinnovare l'app Fotocamera del prossimo iOS 19 (in uscita molto probabilmente a settembre 2025) con un'interfaccia in stile visionOS, almeno secondo quanto riportato da un noto YouTuber.

Il cambiamento potrebbe estendersi anche ad altre parti del sistema operativo, come la schermata home e altre app native, che potrebbero abbracciare alcuni elementi estetici, e ottenere alcune funzionalità, viste all'interno del sistema operativo dedicato al tanto chiacchierato Apple Vision Pro.

iOS 19 potrebbe introdurre una Siri ancora più intelligente, in grado di gestire richieste complesse esattamente come fa attualmente ChatGPT.

Secondo il canale YouTube Front Page Tech, che afferma di aver visionato un video verificato di una prima versione funzionante di iOS 19, l'app Fotocamera adotterà un design completamente nuovo ispirato a visionOS, con pulsanti trasparenti e icone arrotondate. Sebbene il video non sia stato condiviso pubblicamente, lo YouTuber avrebbe ricreato un mockup basato su quanto visto (e che potete trovare seguendo questo link)

Questa trasformazione dell'interfaccia utente potrebbe non limitarsi alla sola app Fotocamera, ma potrebbe estendersi ad altre aree di iOS 19. Tuttavia, un cambiamento così radicale in un singolo aggiornamento appare improbabile, considerando che Apple sta già faticando a sviluppare in tempo alcune delle funzionalità annunciate per iOS 18.

La presentazione della beta di iOS 19 è attesa, come da tradizione, per il prossimo giugno durante la WWDC25, con il rilascio della versione pubblica previsto per metà settembre, molto banalmente in concomitanza con la nuova linea di iPhone. Oltre al presunto rinnovamento dell'app Fotocamera, si vocifera che iOS 19 introdurrà nuove funzionalità di Apple Intelligence, tra cui una versione migliorata di Siri capace di gestire richieste più complesse, al pari di quanto svolto attualmente da ChatGPT.

È importante ricordarvi, come da prassi, che queste informazioni sono basate su indiscrezioni e non sono state confermate ufficialmente da Apple. L'anno scorso circolavano voci simili riguardo iOS 18, che poi non si sono concretizzate.

Volendo poi dirvi la nostra, non comprendiamo come mai Apple dovrebbe spingere con un design che si rifà a visionOS, considerando che attualmente il visore non sta raggiungendo i numeri di vendita, e di adozione da parte del pubblico di massa, sperato dall'azienda.

Non essendo diventato, almeno per il momento, un device rilevante per l'ecosistema Apple, a differenza di iPad, iPhone e Apple Watch, sarebbe decisamente peculiare vedere Apple puntare così tanto sul design di questa variante del suo sistema operativo per la sua linea di prodotti di maggior successo.