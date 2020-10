iPhone 12 Pro Max ha meno batteria di iPhone 11 Pro Max, aumenta però la RAM

Mentre gli iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono già finiti tra le mani dei primi recensori e molto presto raggiungeranno gli utenti che li hanno prenotati, per iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max ci sarà da aspettare ancora un po’. Man mano che si avvicina la data di lancio, però, nuovi dettagli riguardo gli ultimi arrivati in casa Apple stanno trapelando in rete e questa volta le informazioni riguardano il modello più costoso della gamma.

La variante più grande tra i nuovissimi iPhone di Apple, ovvero iPhone 12 Pro Max, è passata tra le mani dell’ente regolatore cinese TENAA per la certificazione necessaria alla circolazione sul territorio nazionale. L’ente richiede all’azienda produttrice dei prodotti da certificare di dichiarare le caratteristiche tecniche nel dettaglio, cosa che Apple ufficialmente non fa sul suo sito ufficiale.

Grazie a questo passaggio tra le mani delle autorità sappiamo ora a quanto ammonta il quantitativo di RAM e la capacità della batteria di iPhone 12 Pro Max.

Secondo TENAA l’iPhone con display da 6,7″ dovrebbe avere una batteria significativamente più piccola rispetto a quella di iPhone 11 Pro Max, ovvero il modello che lo ha preceduto: stiamo parlando di 3.687mAh per iPhone 12 Pro Max contro i 3.969mAh del vecchio modello.

Ovviamente il solo valore della capacità su carta non riflette nella vita vera l’effettivo tempo di utilizzo che si può ottenere da uno smartphone. Apple in tutti i nuovi modelli di iPhone 12 utilizza il nuovo SoC A14 Bionic realizzato con processo produttivo a 5nm, il primo al mondo in uno smartphone. Ciò dovrebbe garantire gli iPhone di ultima generazione un’efficienza maggiore rispetto ai modelli precedenti.

Tuttavia i nuovi iPhone saranno anche i primi a disporre di connettività 5G, risorsa che sappiamo incide solitamente molto sulla durata della batteria.

È difficile sbilanciarsi in una sentenza senza avere tra le mani il prodotto, ad ogni modo sappiamo che Apple sul proprio sito promette per iPhone 12 Pro Max fino a 20 ore di riproduzione video, 12 ore se in streaming, e 80 ore di riproduzione audio continua: sono gli stessi valori che venivano indicati per iPhone 11 Pro Max. Il nuovo chip sembra quindi compensare il maggiore consumo dato dal modem 5G e la minore capacità di batteria.

La certificazione TENAA indica anche 6GB come quantitativo di RAM disponibile su iPhone 12 Pro Max, un incremento del 50% dai 4GB di iPhone 11 Pro Max, probabilmente necessaria per le nuove capacità di elaborazione video in HDR Dolby Vision alla risoluzione 4K e 60fps o per le nuove funzionalità fotografiche introdotte su questo modello.