iPhone 12, salta il lancio a settembre?

I dubbi circa l’arrivo di iPhone 12 nel solito mese di settembre si fanno sempre più concreti. Le cause, le sappiamo, sono dovute al ritardo accumulato nei mesi in cui il lockdown è stato necessario per contenere la pandemia.

La notizia arriva dal portale giapponese Mac Otakara che, come al solito, cita fonti interne alla catena di produzione Cinese che si occupa di assemblare i prossimi iPhone 2020.

Pare che la sezione che si occupa di assemblare i prodotti, non abbia scorte di componenti sufficienti per produrre tutti gli iPhone commissionati da Apple dalla A alla Z. La società di Cupertino esige un numero di unità davvero grande e vuole che siano prodotte e pronte prima ancora che lo smartphone sia messo in preordine post presentazione.

Per l’appunto, la presentazione. La notizia di oggi non esclude che il keynote non possa essere sempre programmato per settembre, ma di fatti verrà posticipata la messa in moto delle consegne dei dispositivi agli acquirenti, ai negozi, etc. Ci potrebbe essere però un colpo di reni da parte di Apple che si verificherà se saranno reali gli iPhone 12 “meno costosi”, quelli che abbiamo sentito “rumoreggiati” aventi sola connettività LTE. Questo perché la fornitura di componenti legati alla connettività 4G sono sufficienti a coprire le richieste di Apple.

Ebbene, se così fosse, la fonte afferma che gli iPhone 12 con connessione LTE arriverebbero ad ottobre mentre quelli con il 5G a novembre.

Insomma, la cosa certa è che gli iPhone 12 arriveranno ma i ritardi che si sono accumulati sono stati purtroppo necessari.