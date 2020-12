iPhone 13: i 120 Hz sempre più vicini, ma non per tutti

Nonostante gli ultimi modelli di iPhone siano sbarcati ufficialmente sul mercato solo un da un paio di mesi, è già tempo di pensare alle prossime ammiraglie dell’azienda americana, con le voci a riguardo degli iPhone 13 che si stanno già facendo molto insistenti. Nelle ultime ore, un nuovo rapporto avrebbe fatto luce sulle caratteristiche che dovrebbe possedere le varianti “Pro” dei prossimi iPhone.

Le notizie arrivano direttamente dalla Corea, con Apple che sembrerebbe essere intenzionata a lanciare almeno due modelli dei prossimi iPhone equipaggiati con un display con una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Inoltre, sarebbero emerse informazioni riguardati i fornitori dei pannelli con Samsung Display che dovrebbe occuparsi delle versioni Pro Max e mini mentre ad LG Display potrebbe essere affidata la produzione dei display per tutti gli altri modelli che comporranno la serie di iPhone 13.

Più precisamente, sarebbero l’iPhone 13 Pro e l’iPhone 13 Pro Max a vedere la presenza di un pannello con tecnologia ProMotion (già vista sugli iPad Pro) a 120 Hz, come a lungo vociferato. Questa notizia va certamente in contrasto con i rapporti iniziali che prevedevano come tutti i modelli avrebbero visto la presenza di pannelli con frequenze di aggiornamento più elevate. Ad ogni modo, iPhone 13 mini e iPhone 13 dovrebbero far affidamento a display di tipo LTPS con refresh rate standard mentre le varianti Pro utilizzerebbero un display LTPO, una tecnologia a bassa potenza che consentirebbe di far risparmiare batteria pur garantendo una frequenza di aggiornamento superiore.

Se il rapporto fosse confermato, l’iPhone 13 dovrebbe presentare le seguenti specifiche con pannelli OLED:

iPhone 13 mini- Display LTPS da 5,4 pollici e frequenza di aggiornamento a 60 Hz;

iPhone 13- Display LTPS da 6,1 pollici e frequenza di aggiornamento a 60Hz;

iPhone 13 Pro: display LTPO da 6,1 pollici e frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

iPhone 13 Pro Max: display LTPO da 6,7 ​​pollici e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il lancio dei futuri modelli è previsto come di consueto per il mese di settembre del 2021 e le novità potrebbero riguardare anche il comparto fotografico, con un aggiornamento dell’obiettivo ultra-grandangolare, la presenza di un nuovo SoC, l’A15 Bionic ed infine uno spazio di archiviazione maggiore fino ad 1 TB.