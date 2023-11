Acer anticipa il Black Friday! Offerte imperdibili su notebook e non solo

Se vi trovate nella situazione di dover acquistare un nuovo PC o qualche periferica correlata, siamo felici di annunciarvi che Acer ha pubblicato il suo Black Friday in anticipo, mettendo a disposizione una vasta selezione di prodotti del suo assortimento con sconti fino al 50%, che vi permetteranno di risparmiare fino a 1.000,00€.

Avrete l'imbarazzo della scelta, con l'ulteriore vantaggio di poter effettuare il pagamento in 3 comode rate senza interessi tramite PayPal o Klarna. Le offerte termineranno il 23 novembre, ma come sempre, Acer ci tiene a precisare che, in caso di esaurimento delle scorte, non sarà garantito il rifornimento dei prodotti prima della fine della promozione. Per questo motivo, è consigliabile recarsi subito sulla pagina dedicata alle offerte per scoprire quale articolo fa al caso vostro.

Black Friday Acer, chi dovrebbe approfittarne?

Generalizzando, possiamo dire che dovrebbero approfittarne tutti coloro che hanno bisogno di aggiornare il proprio PC o le proprie periferiche, dove per periferiche si intendono monitor, tastiere e mouse. Andando più nel profondo, si scopre però un'offerta imperdibile per chi cerca un notebook che punta tutto sulla qualità dello schermo, riguardante l'Acer Swift Edge OLED.

Questo notebook da 16" è ora disponibile con uno sconto incredibile di 500,00€, abbassando il suo prezzo a soli 999,00€ rispetto ai precedenti 1.499,00€. Non stiamo parlando di un modello che si distingue per la sua potenza, come altri notebook nella stessa fascia di prezzo, ma di un dispositivo con uno schermo OLED con risoluzione 3840 x 2400, superiore anche allo standard 4K, grazie al suo rapporto di forma 16:10.

Questo notebook sarà dunque ideale per coloro che desiderano godere di ogni minimo dettaglio visualizzato sullo schermo, come ad esempio i designer grafici, i fotografi e i videomaker. Il prezzo è vantaggioso e, anche se il notebook non è dotato di una scheda grafica dedicata, il suo valore è giustificato proprio dalla presenza di uno schermo OLED, che offre un contrasto e dettagli nelle ombre senza precedenti per la categoria.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Acer dedicata alle offerte, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle occasioni. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

