iPhone 15, come limitare la carica all'80%

Mantenere la durata della batteria dell'iPhone 15 al massimo è fondamentale e ora si può farlo limitando la carica al 80%. Scopriremo come questa semplice pratica, può contribuire a prolungare la vita della batteria del dispositivo.

La ragione è che la ricarica completa al 100% può aumentare l'usura delle batterie al litio, oltre a incrementare il rischio di surriscaldamento.

Apple stessa consiglia di mantenere la batteria del dispositivo all'interno dell'intervallo tra il 20% e l'80% per le massime prestazioni di quest'ultima.

Ecco perché compare un avviso quando la batteria raggiunge il 20%, oltre ad aver introdotto la ricarica ottimizzata con iOS 13, la quale ritarda la ricarica oltre l'80% fino a quando non si riveli realmente necessaria.

Se possedete un iPhone 15, un iPhone 15 Plus, un iPhone 15 Pro o un iPhone 15 Pro Max (i dispositivi precedenti non sono supportati), ora potrete gestire in totale indipendenza questo aspetto.

Apple permette, difatti, di limitare la carica al 80%, il che significa che il dispositivo si interromperà automaticamente una volta raggiunto questo limite, anche se rimane collegato aun caricabatteria.

Tenete presente che l'iPhone effettuerà occasionalmente una carica completa al 100% per mantenere stime accurate dello stato di carica della batteria ma in generale, però, la carica sarà limitata all'80% della capacità.

Ecco come limitare la carica dell'iPhone all'80%:

1. Apri l'app Impostazioni sul tuo iPhone 15, 15 Pro o 15 Pro Max e tocca "Batteria".

2. Seleziona "Stato e carica della batteria". Qui puoi anche esaminare la cronologia delle ricariche.

3. Tocca "Ottimizzazione della ricarica".

4. Scegli "Limite (80%)". Da questo momento, il tuo iPhone si fermerà automaticamente all'80% di carica.

Questo semplice passaggio consentirà di mantenere la batteria più sana per un periodo più lungo.

Ci sono anche altre strategie per ottimizzare la durata della batteria, come verificare i cicli di quest'ultima su iPhone 15 o sfruttare la carica ottimizzata, ricordandosi di rimuovere il dispositivo dal caricatore una volta raggiunto l'80% di carica totale.