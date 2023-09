In questo momento l’evento Apple Wonderlust è ancora in corso, questo articolo verrà aggiornato con le ultime novità.

L’evento Wonderlust di Apple è in pieno svolgimento e l’azienda di Cupertino sta annunciando una valanga di novità. Sul palco hanno trovato posto i nuovi Apple Watch Serie 9 ed Apple Watch Ultra 2.

Il cambiamento estetico più evidente lo troviamo nella parte frontale: finalmente anche gli iPhone base utilizzano dei Super OLED e integrano la Dynamic Island. Il pannello avrà una luminosità massima di 2000 nits e avrà due misure: 6.1″ per l’iPhone 15 e 6.7″ per la versione Plus.

Per quanto riguarda il vetro, ci sarà un vetro temperato più resistente rispetto a qualsiasi altro smartphone sul mercato. Inoltre, gli iPhone “base” hanno ancora una volta delle cornici in alluminio riciclato al 75%.

Anche il comparto fotografico è completamente nuovo: la fotocamera principale è stata rimpiazzata con quella a 48MP dei modelli Pro dello scorso anno, la quale permette uno zoom 2x “lossless” effettuando un ritaglio da 12MP al centro del sensore. Sono stati migliorati i ritratti, che ora saranno più accurati e funzioneranno anche con gli animali; la tecnologia Smart HDR riuscirà, inoltre, a cogliere i dettagli in modo più preciso.

Migliorano prestazioni ed efficienza rispetto a iPhone 14 e iPhone 14 Plus grazie all’utilizzo del chip Apple A16 Bionic che equipaggiava i modelli Pro del 2022. La GPU ha il 50% di prestazioni migliori rispetto all’A15 Bionic, e anche la CPU è molto più veloce, il tutto senza impattare sulla batteria, che durerà più a lungo che mai.

Anche a livello di connettività ci sono stati dei miglioramenti sui nuovi modelli: l’Ultra Wideband è stata migliorata, così come il nuovo Apple Watch 9, potendosi connettere ad altri dispositivi fino a 3 volte più lontani. Inoltre, anche la qualità delle telefonate è stata migliorata grazie a una tecnologia che isolerà la vostra voce dal rumore di sfondo, così da trasmetterla in modo più nitido.

Durante l’evento è stato annunciato anche che il servizio di Emergenza SOS via satellite arriverà in due nuovi Paesi, mentre è stato introdotto (per ora solo negli USA) il “Roadside Assistance”, che qualora non aveste campo vi porterà dove il satellite più vicino fa arrivare la connessione.

La porta Lightning è (finalmente) un ricordo del passato, con Apple che è stata obbligata a effettuare il passaggio alla USB Tipo-C per via dei nuovi regolamenti europei. Il cavo potrà caricare iPhone, iPad, iPod e AirPods, oltre a sfruttare la tecnologia wireless MagSafe.