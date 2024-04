iPhone 16, Apple ha problemi di produzione perché ha osato troppo nel progetto?

Apple si sta preparando a rivoluzionare la sua linea di prodotti con la serie iPhone 16 e i tanto attesi modelli iPad Pro da 11 e 12,9 pollici per il 2024. Secondo fonti attendibili, tra cui The Elec e AppleInsider, questi dispositivi sono pronti a presentare tecnologie all'avanguardia che promettono di ridefinire l'esperienza degli utenti.

Uno dei punti di forza della serie iPhone 16 e dei prossimi modelli di iPad Pro sarà il design, in particolare l'introduzione di cornici più sottili. L'innovativa tecnologia Border Reduction Structure (BRS) di Apple è destinata a svolgere un ruolo fondamentale in questo senso. L'implementazione della BRS non solo consente di ottenere un'estetica più elegante, ma rappresenta anche un significativo passo avanti nell'ingegneria dei display.

È interessante notare che i tablet iPad Pro (2024) segneranno il debutto dei pannelli OLED nella linea di tablet Apple. Il passaggio ai display OLED dovrebbe garantire una qualità visiva superiore con colori brillanti e contrasti più profondi, migliorando l'esperienza visiva.

Tuttavia, dietro questi progressi tecnologici si nasconde una storia di sfide e innovazione. I fornitori incaricati di produrre i pannelli per la serie iPhone 16 stanno affrontando degli ostacoli, in particolare per quanto riguarda la cornice inferiore. Le complessità della tecnologia BRS richiedono un'attenzione meticolosa ai dettagli, in quanto i fornitori devono affrontare la complessità del posizionamento dei circuiti e della dissipazione del calore.

A causa della generazione di calore, il cablaggio della parte inferiore dei pannelli dovrà essere piegato verso il basso e dovranno essere apportate altre modifiche; con queste modifiche, nessuno dei fornitori di pannelli è stato in grado di produrre i display con una resa accettabile per Apple.

Inoltre, LG Display, uno dei principali fornitori di pannelli di Apple, sta strategicamente diversificando le fonti di approvvigionamento di componenti essenziali come i chip Display Driver (DDI). Facendo leva su più fornitori, tra cui Novatech, LG Display mira a ottimizzare l'efficienza e a ridurre i costi, garantendo così un processo di produzione senza interruzioni per la serie iPhone 16 e successivi.

Inoltre, l'approccio proattivo di LG Display sottolinea l'intensificarsi della concorrenza tra i fornitori che si contendono i lucrosi contratti di Apple. Con Samsung Display che mantiene la sua posizione di fornitore leader di display per l'iPhone e la cinese BOE che sta facendo notevoli passi avanti nel mercato, il panorama della produzione di pannelli si sta evolvendo rapidamente.