iPhone 16 e 16 Pro potrebbero avere la stessa potenza

Negli ultimi anni, Apple ha adottato una strategia di differenziazione per i suoi modelli di iPhone, equipaggiando le versioni standard e Pro con chip diversi. Tuttavia, secondo le ultime notizie, l'azienda di Cupertino sembra intenzionata a ritornare alla sua consuetudine originaria di utilizzare lo stesso chip per tutti i nuovi telefoni.

Da una recente analisi del codice effettuata dallo sviluppatore Nicolás Alvarez, emergerebbe che tutti e quattro i modelli di iPhone 16 smonteranno lo stesso chip. Alvarez ha scoperto cinque nuovi iPhone tutti con identificatori che iniziano per 17, indicati come segue: iPhone17,1; iPhone17,2; iPhone17,3; iPhone17,4; iPhone17,5. Si presume che la famiglia iPhone 16 sia composta da quattro modelli, il che suggerisce che il quinto identificatore potrebbe riferirsi a una variante futura del dispositivo.

L'omogeneità degli identificatori suggerisce inequivocabilmente che tutti i modelli imminenti di iPhone 16 saranno dotati dello stesso chip, diversamente da quanto avvenuto l'anno precedente, quando i modelli iPhone 15 e 15 Plus erano noti come iPhone 15,4 e iPhone 15,5 rispettivamente, mentre gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max avevano gli identificatori iPhone 16,1 e iPhone 16,2.

La gamma iPhone 15 Pro è alimentata dal chip 3nm A17 Pro, mentre l'iPhone 15 e il 15 utilizzeranno il chip 4nm A16 Bionic, che supporta anche l'iPhone 14 Pro. Non sorprende che l'iPhone 14 Pro abbia il numero di modello 15,2 e il Pro Max 15,3. Normalmente, le prime due cifre di un identificatore si riferiscono al chip dell'iPhone. Per esempio, gli iPhone con il chip A16 iniziano con 15 e quelli con il chip A15 iniziano con 14.

Tornando alla serie iPhone 16, visto che tutti gli identificatori iniziano con 17, è molto probabile che tutti i telefoni abbiano lo stesso chip. Le voci precedenti avevano già indicato che tutti i modelli sarebbero stati dotati di chip basati sul processo N3E di TSMC.

Potrebbero tuttavia esserci ancora delle piccole differenze tra i chip alla base dei modelli standard e Pro. Ad esempio, il chip dell'iPhone 16 e 16 Plus potrebbe essere denominato A18, mentre i modelli Pro potrebbero ricevere l'A18 Pro. Inoltre, l'A18 Pro potrebbe vantare una GPU leggermente più capace con più core.

In conclusione, anche se i chip saranno fondamentalmente gli stessi, Apple potrebbe aver deciso di abbandonare la sua precedente strategia di riservare il chip migliore per i modelli Pro per garantire che le funzionalità di Apple Intelligence funzionino fluidamente sui suoi nuovi telefoni.