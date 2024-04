iPhone 16 Pro arriverà in questi 4 colori, uno è inedito

Secondo recenti voci emerse sul sito cinese Weibo, Apple sarebbe pronta a introdurre due nuove finiture per i modelli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max entro la fine dell'anno. Una novità riguarda anche il processo di assemblaggio del vetro, descritto come un processo di doppio scambio ionico.

È importante sottolineare che il processo di doppio scambio ionico è già stato utilizzato negli iPhone 15, dimostrando quindi non essere una caratteristica inedita per i dispositivi dell'azienda. In particolare, questa tecnica è stata impiegata per creare un effetto simile al ghiaccio sulla parte posteriore di questi dispositivi. L'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max, però, riceveranno un trattamento leggermente diverso dato che integrano una finitura in titanio, a differenza dei loro predecessori.

I futuri iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max saranno disponibili nelle varianti ‘Space Black’ e ‘Rose’. Questo cambiamento di design, insieme all'adozione di una struttura in titanio lucidato, punta a rendere i nuovi modelli esteticamente più attraenti dei loro predecessori.

Nonostante si parli di una generazione di iPhone che non si discosta radicalmente in termini di innovazioni rispetto ai modelli precedenti, Apple sembra puntare a queste novità estetiche, come la minore dimensione delle cornici grazie ad una nuova tecnologia specifica, per attirare l'attenzione dei potenziali acquirenti.

Tuttavia, mancano ancora molti dettagli ufficiali e l'evento di lancio è a diversi mesi di distanza. Pertanto, si raccomanda di prendere queste informazioni con cautela, in attesa di conferme definitive da parte di Apple.