iPhone 17 Air, Apple ha considerato un design senza porta USB

Il futuro degli iPhone continua a essere oggetto di intense speculazioni, e le ultime indiscrezioni sull'iPhone 17 Air, previsto per il 2025, dipingono un quadro di innovazione e sperimentazione.

Il dispositivo non sarà solo caratterizzato da un design incredibilmente sottile, ma rivela anche le ambizioni di Apple di esplorare, seppur non nell'immediato, un futuro senza porte fisiche.

Design ultrasottile e la tentazione di un iPhone "portless"

Secondo quanto riportato dall'analista Mark Gurman nella sua newsletter "Power On", Apple avrebbe seriamente valutato la possibilità di lanciare l'iPhone 17 Air senza la porta USB-C. Questa mossa avrebbe reso il dispositivo il primo iPhone completamente privo di porte, un passo audace verso un futuro dominato dalla connettività wireless. Tuttavia, l'azienda ha alla fine deciso di mantenere la porta USB-C su questo modello. Ciò nonostante, l'idea di un iPhone senza alcuna porta fisica rimane un obiettivo per le future iterazioni del dispositivo, secondo Gurman.

L'innovazione deve fare i conti con la regolamentazione.

L'analista suggerisce che l'iPhone 17 Air, pur mantenendo la porta USB-C, sarà un "precursore di modelli più sottili senza porte di ricarica". Questo dispositivo è descritto come una sorta di "banco di prova" per una serie di cambiamenti radicali in arrivo in casa Apple. Le indiscrezioni indicano un iPhone 17 Air con uno spessore che potrebbe toccare i 5,5mm nel punto più sottile, con la protuberanza della fotocamera che si attesterebbe intorno ai 9,5mm.

La sola considerazione di un iPhone senza porte, anche se poi scartata per l'iPhone 17 Air, dimostra la direzione in cui Apple si sta muovendo. L'analista Ming-Chi Kuo aveva previsto un iPhone "portless" già nel 2021, previsione che non si è avverata. Il recente passaggio all'USB-C sugli iPhone, tuttavia, indica una progressiva transizione verso una maggiore dipendenza dalle tecnologie wireless.

"I dirigenti di Apple affermano che se questo nuovo iPhone avrà successo, l'azienda intende tentare di nuovo di realizzare iPhone senza porte e di spostare più modelli verso questo approccio più sottile", ha sottolineato Gurman.

Anche se l'iPhone 17 Air manterrà la porta USB-C, è evidente il ruolo sempre più centrale che MagSafe, la tecnologia di ricarica wireless di Apple, sta assumendo. In un futuro (ipotetico) senza porte, MagSafe diventerebbe l'unico metodo di ricarica, tranne su iPhone 16e, consolidando la sua importanza strategica. L'EU potrebbe non essere completamente d'accordo con questa scelta.

Oltre al design e alla questione delle porte, l'iPhone 17 Air introdurrà altre novità. Si prevede l'utilizzo del chip C1 personalizzato da Apple, più efficiente dei modem Qualcomm dell'iPhone 16. Questa scelta è fondamentale, poiché il design più sottile potrebbe portare a batterie più piccole, rendendo l'efficienza energetica cruciale per l'autonomia.

Le indiscrezioni indicano che l'iPhone 17 Air si posizionerà nella stessa fascia di prezzo dell'attuale iPhone 16 Plus. Questo suggerisce che Apple punterà su un design rivoluzionario e caratteristiche premium per giustificare il costo.