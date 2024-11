iPhone 17 Air potrebbe essere spesso solo 6mm, Apple batterà il suo record?

Il rinomato analista di Apple Jeff Pu, in una nota di ricerca con la banca d'investimento Haitong di Hong Kong, ha confermato le speculazioni che indicano che uno dei prossimi iPhone, soprannominato iPhone 17 Air, sarà caratterizzato da uno spessore di soli 6mm. Questo design ultra-sottile farebbe del nuovo modello l'iPhone più sottile mai realizzato, battendo il precedente record di 6,9 mm detenuto dall'iPhone 6.

Una riduzione significativa dello spessore, al di sotto degli attuali modelli iPhone 16 e iPhone 16 Pro, non solo evidenzia l'avanzamento tecnologico di Apple, ma risponde anche alla crescente richiesta di dispositivi più maneggevoli e leggeri. Tuttavia, raggiungere tale sottigliezza pone delle sfide notevoli in termini di integrazione di componenti essenziali come la batteria e la fotocamera, spingendo gli ingegneri verso innovazioni significative.

Secondo le anticipazioni, l'iPhone 17 Air dovrebbe presentare un display da 6,6 pollici, una cornice in alluminio, il riconoscimento facciale Face ID, una fotocamera posteriore da 48MP e una frontale da 24MP, oltre a 8GB di RAM. La combinazione di queste caratteristiche sottolinea l'obiettivo di Apple di mantenere alte prestazioni nonostante il design sottile.

Inoltre, la presentazione del nuovo modello è prevista per settembre 2025, permettendo ancora tempo per eventuali aggiustamenti in base alle reazioni del mercato e ulteriori sviluppi tecnologici. La stessa sottigliezza non viene raggiunta solo dagli iPhone, dato che il record di sottigliezza di un prodotto Apple è detenuto dall'iPad Pro da 13 pollici del 2024, che misura solo 5,1mm.

Il corpo sottile di questi dispositivi non è unicamente una questione estetica, implica anche un'ingegneria sofisticata che si spinge ai limiti della fisica e della tecnologia disponibili. Ridurre lo spessore di un dispositivo influisce direttamente sulla disposizione interna delle componenti, dall'arrangiamento della batteria alla disposizione dei circuiti. Ogni millimetro guadagnato spinge gli ingegneri a ripensare e innovare componenti tradizionali per adattarli a spazi ristretti, mantenendo o migliorando le prestazioni generali.

Il lancio di ogni nuovo iPhone è un evento mediatico di portata globale, e la fedeltà dei consumatori verso il marchio ha pochi eguali in qualsiasi altro settore industriale. Vedremo se il prossimo iPhone 17 "Air" saprà conquistare il cuore dei consumatori.