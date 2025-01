I prodotti più attesi del 2025 dalla nostra redazione

Il 2025 è appena arrivato e con esso una nuova ondata di innovazioni tecnologiche destinate a cambiare il nostro modo di vivere, lavorare e giocare. Dalla mobilità elettrica ai dispositivi mobile all'avanguardia, passando per i videogiochi che promettono esperienze mai viste prima, nei prossimi 12 mesi il futuro potrebbe prendere forma attraverso l'arrivo di tantissime innovazioni, sia consumer, che non.



E così, in attesa di scoprire le novità che il CES di Las Vegas ci riserverà (a proposito, seguitelo con noi perché saremo proprio lì, in diretta per voi!), la nostra redazione ha selezionato i prodotti che, tenendo conto di tutto, saranno i veri protagonisti del 2025!



Non parliamo di semplici "nuove uscite", ma di prodotti che hanno già calamitato l'attenzione del grande pubblico e che, almeno per quanto ci riguarda, hanno appassionato i nostri lettori sin dai primissimi annunci.

I prodotti più attesi del 2025 da Tom's Hardware Italia

Samsung Galaxy S25 Ultra

Grazie all’adozione del nuovo Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 Ultra promette di essere lo smartphone più potente mai realizzato da Samsung. Inoltre, il design sottilissimo e innovazioni come una fotocamera che punta a ridefinire la fotografia mobile, lo posizionano al centro delle aspettative globali nel settore tecnologico.

iPhone 17 "Air"

L'iPhone 17 "Air" suscita enorme attesa grazie al suo design rivoluzionario, più sottile e leggero di qualsiasi altro modello Apple. Le voci di innovazioni hardware e software mai viste prima mantengono alta l'attenzione, consolidando la reputazione di Apple come leader nel dettare tendenze tecnologiche.

Pixel 10

Essendo il primo smartphone con un chip progettato internamente da Google, il Pixel 10 rappresenta un passo storico per l’azienda. Questo cambiamento promette prestazioni eccezionali e una sinergia perfetta tra hardware e software, rendendolo il dispositivo più atteso dagli appassionati di tecnologia Android.

La nuova Fiat Multipla

Il ritorno della Fiat Multipla come SUV compatto ha generato grande curiosità. È attesa come il tentativo di Fiat di unire il fascino di un modello iconico a esigenze moderne di spazio e sostenibilità. La combinazione di design aggiornato e praticità familiare ne fa un debutto molto atteso nel 2025.

Tesla 2

La Tesla 2 è attesa come il modello che potrebbe democratizzare la mobilità elettrica. Un veicolo più accessibile, ma con la tecnologia avanzata che caratterizza Tesla, potrebbe finalmente avvicinare le masse al futuro della guida autonoma ed elettrica.

Dacia Bigster

Con la Bigster, Dacia promette un SUV spazioso e conveniente che mantiene alta la qualità costruttiva. È particolarmente atteso per il suo posizionamento unico, che offre una combinazione di prestazioni ibride e accessibilità economica in un mercato sempre più competitivo.

GTA VI

Dopo anni di speculazioni, GTA VI arriva come il gioco più atteso del decennio. Rockstar Games ha creato aspettative incredibili con promesse di un mondo aperto ancora più dettagliato e una narrazione avvincente, che potrebbero ridefinire gli standard del settore videoludico.

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds (potete preordinarlo qui) promette di rivoluzionare la serie con l'introduzione di un mondo aperto vivo e dinamico. I fan aspettano con impazienza un gameplay completamente rinnovato, che potrebbe ridefinire l’esperienza di caccia e confermare Capcom come leader del genere.

Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2 è atteso per il ritorno di Hideo Kojima con una narrazione unica e visivamente spettacolare. I fan del primo capitolo sono curiosi di scoprire come l’innovativo gameplay e le tematiche profonde verranno ulteriormente espanse.

Fable

Attesissimo da anni, il reboot di Fable pare ormai davvero prossimo e, forse, avremo finalmente la possibilità di giocarlo nel 2025 il che, ovviamente, lo rende tra i giochi più attesi dell'anno!

RTX 5090

La NVIDIA RTX 5090 è al centro delle aspettative per il salto generazionale atteso nelle prestazioni grafiche. Ideale per gaming avanzato e applicazioni professionali, potrebbe diventare la scheda di riferimento per tutto il 2025.

Nuove schede grafiche AMD Radeon RX 9000

AMD punta a sfidare NVIDIA con le sue nuove Radeon RX 9000, che promettono un significativo miglioramento in efficienza e potenza. La comunità tecnologica attende di vedere come queste schede ridefiniranno il rapporto tra prestazioni e prezzo nel settore.

Nintendo Switch 2

Richiestissima da anni dopo lo straordinario successo di Switch, Switch 2 potrebbe essere la definitiva consacrazione di Nintendo e di un modello di console che, di fatto, non esisteva fino all'avvento dell'ibrida giapponese. Speriamo solo sia davvero più performante!

Stampante 3D BambuLab 2025

BambuLab è il nome da tenere d’occhio nel mondo della stampa 3D. Il nuovo modello, previsto per il 2025, è atteso per portare innovazioni rivoluzionarie, spingendo ancora oltre velocità, precisione e facilità d'uso. I professionisti del settore non vedono l’ora di metterci le mani.

Ora siamo curiosi di sentire la vostra: qual è il prodotto che attendete di più nel 2025?