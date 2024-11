IPhone 17 Air potrebbe non essere sottile come previsto

Apple si prepara a lanciare il prossimo anno l'innovativo iPhone 17 Air, un dispositivo che promette un design ultra-sottile. Nonostante le alte aspettative, un recente report dalla catena di approvvigionamento rivela che Apple sta incontrando difficoltà nel raggiungere la sottigliezza desiderata a causa di problemi legati alla batteria.

Secondo quanto riportato da yeux1122 su Naver, la sottigliezza dell'iPhone 17 Air dipende in gran parte dalla batteria. Apple aveva inizialmente pianificato di utilizzare una nuova tipologia di batteria con substrato interno più sottile. Tuttavia, la compagnia sta affrontando ostacoli relativi ai costi delle componenti, alla consistenza della produzione e a compromessi tecnici. Di conseguenza, si prevede che la batteria dell'iPhone 17 Air avrà uno spessore di circa 6mm.

Per fare un paragone, l'iPhone 6 è attualmente l'iPhone più sottile mai realizzato da Apple, misurando 6,9mm di spessore, mentre l'iPhone 16 e i suoi vari modelli hanno uno spessore che va dai 7,80mm agli 8,25mm. Inoltre, l'iPad Pro M4 da 11" e da 13" misurano rispettivamente 5,4mm e 5,1mm di spessore.

Nonostante le sfide, c'è ancora spazio per rendere l'iPhone 17 Air significativamente più sottile rispetto ai precedenti modelli.

Il lancio di iPhone 17 Air è previsto per l'autunno del prossimo anno, lasciando a Apple ampio tempo per risolvere questi problemi o apportare modifiche al design. Questo nuovo modello è atteso con grande interesse per il suo design ultra-premium e innovativo, anche se non potrebbe non raggiungere la sottigliezza originariamente sperata.

Le difficoltà con l'iPhone 17 Air dimostra che anche un gigante come Apple deve affrontare delle difficoltà tecniche e di costo.