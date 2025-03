iPhone 17 Pro potrebbe essere il primo a registrare in 8K

Mentre gli appassionati di tecnologia attendono impazienti il lancio della serie iPhone 17 previsto per settembre, per capire se quest'anno Apple riuscirà a stupire con le novità previste per la sua linea di smartphone, una serie di nuove indiscrezioni rivelano dettagli interessanti sulle capacità fotografiche dei modelli Pro, suggerendo un'evoluzione importante nella strategia di Apple per competere con i rivali Android di punta.

Secondo quanto riportato da Fixed Focus Digital e ripreso da MacRumors, i prossimi iPhone 17 Pro e Pro Max supporteranno la registrazione video in risoluzione 8K, un significativo passo avanti rispetto all'attuale limite di 4K della serie 16 Pro. Questa evoluzione appare coerente con le precedenti indiscrezioni che parlano di una configurazione fotografica posteriore completamente rinnovata, con tre sensori da 48 megapixel ciascuno (Fusion, Teleobiettivo e Ultra-grandangolare).

L'attuale iPhone 16 Pro offre già sensori da 48 megapixel per le camere Fusion e Ultra-grandangolare, ma il teleobiettivo da soli 12 megapixel rappresenta il "collo di bottiglia" che limita la registrazione video a 4K. Per ottenere un'immagine in 8K sono necessari almeno 33 megapixel, quindi l'aggiornamento del teleobiettivo appare tecnicamente indispensabile per questo salto generazionale.

Apple non sarebbe certamente la prima ad implementare questa tecnologia. Diversi produttori Android hanno già introdotto la registrazione 8K nei loro dispositivi di punta, come il Samsung Galaxy S25 Ultra e il OnePlus 13. La mossa di Apple sembra quindi rispondere a una pressione competitiva crescente nel segmento premium del mercato.

L'8K offre una flessibilità senza precedenti in fase di editing, ma a costo di un maggiore consumo di memoria e batteria.

La registrazione in 8K comporta vantaggi e svantaggi che gli utenti dovranno considerare. Da un lato, cattura un livello di dettaglio notevolmente superiore rispetto al 4K, risultando in video più nitidi e realistici, particolarmente apprezzabili su display di grandi dimensioni. La risoluzione elevata offre inoltre maggiore flessibilità in fase di post-produzione, consentendo ritagli e zoom senza perdite significative di qualità dell'immagine.

I compromessi dell'alta risoluzione

Naturalmente, questa tecnologia richiede alcuni compromessi. I file video in 8K occupano uno spazio di archiviazione considerevole, che può rapidamente saturare la memoria dello smartphone. Inoltre, la registrazione e l'elaborazione di video in questa risoluzione necessitano di una potenza di calcolo significativa, con conseguente maggiore consumo della batteria e potenziale surriscaldamento del dispositivo.

Va anche considerato che i display 8K non sono ancora diffusi tra i consumatori, quindi molti utenti potrebbero non apprezzare pienamente i vantaggi della risoluzione superiore nell'immediato, anche se i video saranno pronti per essere goduti sugli schermi del futuro.

Le indiscrezioni non si limitano alle specifiche tecniche, ma si estendono anche al design. I modelli Pro della serie iPhone 17 dovrebbero presentare una nuova configurazione della fotocamera posteriore con una barra fotografica che si estende per l'intera larghezza del telefono. Le lenti saranno posizionate sul lato sinistro, mentre microfono, flash e sensore LiDAR troveranno posto sul lato destro.

Apple prevede di lanciare quattro modelli nella serie iPhone 17: il modello base, l'innovativo iPhone 17 Air (che sostituirà il Plus), e i modelli Pro e Pro Max. Questi ultimi saranno i destinatari delle più significative innovazioni fotografiche, consolidando il posizionamento premium di Apple nel mercato degli smartphone.

L'implementazione dell'8K rappresenta una sfida significativa per Apple, che dovrà ottimizzare il proprio hardware e software per gestire l'enorme mole di dati generata da questa risoluzione. Si prevede che i nuovi chip della serie A18 Pro, che equipaggeranno i modelli di punta, saranno progettati specificamente per gestire questo carico di lavoro supplementare.

Con questa mossa, Apple non solo risponde alla concorrenza Android, ma prepara anche il terreno per future esperienze di realtà aumentata e virtuale, dove la qualità dell'immagine gioca un ruolo fondamentale nell'immersività dell'esperienza. La registrazione 8K potrebbe infatti integrarsi perfettamente con i visori Vision Pro, creando un ecosistema ancora più coeso tra dispositivi Apple.