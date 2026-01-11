Il CES 2026 di Las Vegas si è concluso da pochi giorni, confermandosi ancora una volta come vetrina privilegiata per l'ecosistema di accessori e periferiche compatibili con i dispositivi Apple. Sebbene la casa di Cupertino non partecipi mai direttamente alla fiera, il numero di prodotti progettati per iPhone, Mac e altri device della mela morsicata continua a crescere esponenzialmente, dimostrando quanto l'universo Apple sia centrale per l'industria tech globale. Quest'anno l'attenzione si è concentrata su soluzioni innovative che spaziano dalle tastiere fisiche magnetiche fino ai caricatori intelligenti con display integrato.

Tra le novità più interessanti spicca la Clicks Power Keyboard, evoluzione della controversa custodia con tastiera fisica lanciata l'anno scorso. Il nuovo dispositivo adotta un approccio completamente diverso: invece di essere una cover dedicata a un singolo modello di iPhone, si tratta di una tastiera Bluetooth con aggancio MagSafe compatibile con qualsiasi smartphone dotato di ricarica wireless Qi2. Questo risolve il principale problema della prima generazione Clicks, ovvero l'impossibilità di riutilizzare il prodotto dopo un cambio di telefono.

La tastiera integra anche una batteria ausiliaria per la ricarica d'emergenza e, secondo quanto dichiarato dall'azienda, potrebbe rivelarsi particolarmente utile con Apple Vision Pro, eliminando la necessità di utilizzare la tastiera virtuale fluttuante del visore. L'ergonomia risulta ottimale con gli iPhone standard, mentre sui modelli Pro Max il baricentro leggermente sbilanciato potrebbe richiedere un po' di adattamento. Il prezzo è fissato a 79,99 dollari con spedizioni previste per la primavera 2026.

La lineup Q Ultra di Keychron introduce per la prima volta un polling rate di 8K in modalità wireless, offrendo fino a 660 ore di autonomia anche alla massima frequenza di aggiornamento

Sul fronte delle tastiere meccaniche per Mac, Keychron ha presentato la serie Q Ultra, evoluzione della sua fortunata gamma Q. Il salto tecnologico più significativo riguarda il polling rate wireless che raggiunge gli 8K, un valore finora appannaggio esclusivo delle tastiere gaming cablate di fascia alta. Nonostante questa frequenza di aggiornamento elevata, l'autonomia dichiarata supera le 660 ore, risultato notevole considerando il consumo energetico di una connessione così reattiva.

La serie mantiene le caratteristiche che hanno reso popolari le tastiere Keychron: corpo in alluminio, switch hot-swappable e i nuovi interruttori Silk POM che promettono un'esperienza di digitazione particolarmente fluida. Le tre configurazioni disponibili sono Q1 Ultra (layout 75%), Q3 Ultra (tenkeyless) e Q6 Ultra (full-size), con prezzi a partire da 229 dollari.

Per chi lavora con grandi quantità di dati, HyperDrive ha svelato HyperDrive Next, un enclosure per SSD NVMe che sfrutta appieno le potenzialità di Thunderbolt 4 e USB4. Con supporto fino a 80 Gbps di banda teorica e velocità di trasferimento effettive fino a 64 Gbps con SSD PCIe Gen 4x4, questo prodotto si posiziona tra i più veloci della categoria. L'aspetto più interessante è la compatibilità con altri moduli M.2, inclusi acceleratori AI e schede di rete, trasformandolo in una soluzione modulare versatile. Il dispositivo è già disponibile su Amazon al prezzo di 199,99 dollari.

Anche il settore dei caricatori vede innovazioni interessanti: Anker ha presentato un alimentatore da 45W con display intelligente integrato che mostra in tempo reale il dispositivo connesso, la velocità di ricarica e permette di regolare manualmente la potenza erogata. Le spine orientabili fino a 180 gradi offrono flessibilità di installazione, mentre la disponibilità in quattro colorazioni (bianco, nero, blu e arancione) lo rende anche esteticamente personalizzabile. Il prezzo di lancio è 39,99 dollari, con uno sconto di 10 dollari per i preordini diretti dal sito Anker.

Una menzione particolare merita la collaborazione tra Belkin e ScreenSkinz per pellicole protettive personalizzabili con incisioni artistiche. La tecnologia permette di inserire grafiche personalizzate che rimangono visibili solo a schermo spento, scomparendo completamente quando il display è attivo senza interferire con la qualità visiva o la sensibilità al tocco. Le pellicole saranno ordinabili direttamente dal sito Belkin nelle prossime settimane, con un configuratore online per caricare le proprie grafiche.

Il CES 2026 ha confermato che l'ecosistema di accessori per prodotti Apple rappresenta un mercato florido e in continua evoluzione, capace di generare innovazioni significative anche in categorie apparentemente mature come tastiere e caricatori. La crescente attenzione verso standard aperti come Qi2 e Thunderbolt 4 favorisce inoltre una maggiore interoperabilità tra dispositivi di marchi diversi, a beneficio ultimo dei consumatori.