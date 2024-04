iPhone infettati da uno spyware governativo, Apple avvisa gli utenti coinvolti

Apple ha avvertito gli utenti di 92 Paesi di una potenziale minaccia di attacchi spyware mercenari contro gli iPhone. Questa allarmante rivelazione è arrivata attraverso una notifica via e-mail inviata dalla stessa Apple, come riportato da Reuters.

L'e-mail di notifica descrive nel dettaglio il tentativo degli aggressori di compromettere da remoto gli iPhone, facendo luce sulla natura sofisticata di questi attacchi spyware mercenari. A differenza delle attività tipiche dei criminali informatici, questi attacchi sono eccezionalmente rari e operano a un livello di complessità e sofisticazione significativamente più elevato.

In precedenza, Apple aveva utilizzato il termine "sponsorizzati dagli Stati" per descrivere tali attacchi nelle sue notifiche di minaccia. Tuttavia, con un notevole cambiamento, gli ultimi avvisi si sono astenuti dal menzionare esplicitamente questo termine, scegliendo invece di concentrarsi sull'aspetto individuale degli attacchi. Questo cambiamento di linguaggio suggerisce un approccio sfumato da parte di Apple, forse in risposta alle pressioni esercitate da vari governi.

Questi attacchi spyware si caratterizzano per il loro costo esorbitante

Il governo indiano, in particolare, si è detto preoccupato per l'attribuzione di tali attacchi ad attori statali. Precedenti avvisi di Apple avevano provocato accuse da parte di politici dell'opposizione in India, che sostenevano il coinvolgimento del governo nei tentativi di hackeraggio dei loro dispositivi mobili.

Prima di rilasciare l'ultima serie di avvisi, Apple si è impegnata in approfondite discussioni con i funzionari indiani, a dimostrazione della delicatezza del problema. Sebbene il motivo alla base del recente attacco non sia stato rivelato, esso sottolinea il panorama di minacce che gli utenti di iPhone devono affrontare a livello globale.

Questi attacchi spyware si caratterizzano per il loro costo esorbitante e per il design intricato, che spesso li rende obsoleti una volta identificati e risolti con patch di sicurezza. Questi attacchi prendono di mira principalmente individui come attivisti politici, funzionari governativi, diplomatici e giornalisti, evidenziando le potenziali implicazioni per la privacy e la sicurezza.

Per mitigare il rischio posto da tali minacce, Apple consiglia agli utenti di installare tempestivamente gli aggiornamenti software e di considerare l'attivazione della modalità Lockdown, che migliora la sicurezza del dispositivo disabilitando le funzioni di sistema vulnerabili. Inoltre, Apple ha intrapreso azioni legali contro entità coinvolte nello sviluppo e nella distribuzione di spyware, tra cui spicca il contenzioso in corso contro l'israeliana NSO Group.

Poiché il panorama della sicurezza informatica continua a evolversi, la vigilanza e le misure proattive restano essenziali per tutelarsi dalle minacce emergenti. Gli sforzi di Apple per aumentare la consapevolezza e fornire notifiche tempestive rappresentano un passo fondamentale per mettere gli utenti in condizione di proteggere i propri beni digitali e la propria privacy in un mondo sempre più interconnesso.