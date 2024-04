iPhone, Mac e non solo! Ultime ore per approfittare delle offerte Apple Comet!

Ottime notizie per gli amanti dei prodotti Apple in cerca di occasioni vantaggiose! Comet sta attualmente promuovendo una serie di sconti significativi su un'ampia selezione di articoli del celebre brand, tra cui iPhone e Mac. Attenzione però: queste offerte stanno per terminare. La promozione infatti scadrà il 18 aprile, rendendo il 17 aprile l'ultimo giorno per approfittare di questi prezzi vantaggiosi.

Comet Apple Edition, perché approfittarne?

Tra i prodotti in offerta, spiccano le AirPods di seconda generazione, uno degli articoli più accessibili e apprezzati della gamma Apple, ora disponibili a soli 104€ da Comet. Questi auricolari wireless offrono un'esperienza audio di qualità, integrata con l'assistente vocale Siri e una batteria di lunga durata, il tutto senza i fastidi dei cavi. A un prezzo così competitivo, le AirPods rappresentano un ottimo acquisto per chi cerca qualità e praticità senza spendere una fortuna.

Ovviamente gli sconti non si limitano solo alle AirPods. Coloro che cercano la miglior tecnologia Apple avranno la possibilità di trovare anche altri dispositivi del brand a prezzi ridotti, come alcuni degli ultimi modelli di iPad, ideali sia per il lavoro che per il divertimento.

Riassumendo, si tratta di una buona occasione per aggiornare alcuni dei dispositivi tech a marchio Apple, o per passare a questi prodotti da altri brand, beneficiando di prezzi più vantaggiosi del solito. Ricordate, il tempo è essenziale e il 17 aprile, ultimo giorno per approfittare di queste offerte, è ormai imminente.

