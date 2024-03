iPhone, potremo installare app craccate come con gli APK di Android?

Apple ha annunciato l'intenzione di fornire agli sviluppatori dei Paesi dell'Unione Europea (UE) una nuova funzione di distribuzione delle app via web, che verrà introdotta con un aggiornamento del software nel corso della primavera. Questo sviluppo offre una nuova strada per la diffusione delle app iOS, consentendo agli sviluppatori di aggirare i tradizionali app store.

Questa iniziativa è però accompagnata da alcune avvertenze degne di nota. Gli sviluppatori devono operare all'interno dei confini dell'ecosistema di sviluppo delle app di Apple, soddisfacendo rigorosi requisiti di autenticazione per garantire l'integrità della piattaforma.

"Le app offerte attraverso la distribuzione web devono soddisfare i requisiti di notarizzazione per proteggere l'integrità della piattaforma, come tutte le app iOS, e possono essere installate solo da un dominio web che lo sviluppatore ha registrato in App Store Connect", spiega Apple. "Quando si installa un'app, una scheda di sistema mostrerà le informazioni che gli sviluppatori hanno sottoposto ad Apple per la revisione, come il nome dell'app, il nome dello sviluppatore, la descrizione dell'app, gli screenshot e la valutazione dell'età del sistema".