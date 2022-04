Durante l’ultimo evento Apple, in cui sono stati annunciati gli iPhone 13 e iPhone 13 Pro in colorazione verde e il nuovo iPad Air con chip M1, l’azienda di Cupertino ha presentato anche la sua nuova iterazione di iPhone SE.

Nonostante alcune delle componenti interne siano state aggiornate al presente, il design ed altri aspetti dello smartphone come le fotocamere ed il display sono rimasti invariati negli anni. iPhone SE 2022 condivide ancora ad oggi le curve e le ampie cornici con iPhone 8, come anche il tasto Home sotto al display. Non sono pochi gli utenti rimasti delusi da questa ennesimo iPhone “vecchio stile”, c’è però chi ha deciso di mettersi al lavoro e ricostruire iPhone SE 3 con un design mozzafiato!

Durante la solita lettura giornaliera della mia timeline di Twitter, social molto utile per seguire leaker, influencer tech e ricevere di prima mano moltissime news succulente sul mondo della tecnologia, mi sono imbattuto in un curioso commento dell’utente @TryToBe_Nice. Come risposta ad un tweet del famoso leaker Ice Universe (@UniverseIce) in cui si parlava del design del futuro Samsung Galaxy Z Fold 4, ha linkato alcune immagini di un particolare iPhone SE 2022.

Incuriosito dalla questione mi sono fatto inviare il video originale da cui erano stati presi gli screenshot e… Grande Giove, questa la dovete assolutamente vedere!

Il video, originariamente postato sulla piattaforma cinese BiliBili, mostra il processo di disassemblaggio di un iPhone SE 2022, il quale viene poi ricostruito in uno chassis unico e dalle linee decisamente più moderne rispetto alle originali.

Il risultato è un iPhone SE 3 che ha le fattezze molto simili all’originale Xiaomi Mi MIX, con sagoma squadrata e bordi sottilissimi attorno al display. Una vera meraviglia!

Per raggiungere questo obiettivo limando le cornici è stato necessario spostare il sensore di luminosità/prossimità al posteriore così come il tasto Home. Sul retro è infatti visibile un modulo che ricorda da vicino le tre fotocamere di iPhone 13 Pro nel quale sono installati però la fotocamera principale (in alto), il sensore di luminosità/prossimità (in basso) ed il tasto Home con Touch ID (a destra). Secondo la voce narrante durante una chiamata viene naturale appoggiare l’indice sul sensore più in basso per spegnere il display, allo stesso modo è facile sbloccare lo smartphone utilizzando sempre l’indice per l’autenticazione biometrica.

Sono state riposizionate le antenne in modo da poter sfruttare la rete 5G per comunicare e navigare in internet, mentre per la batteria è stata adattata una cella proveniente da un iPhone X. Supportata anche la ricarica wireless ed è presente un jack da 3,5mm per le cuffie! Il tutto mosso da Apple A15 Bionic e ovviamente con sistema operativo iOS originale.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un iPhone fatto così?