iPhone SE 3, in arrivo due novità (ma il design potrebbe deludere)

iPhone SE 3 arriverà nel 2022. Ormai è ufficiale: nonostante alcune voci parlassero di uscita posticipata addirittura di due anni, iPhone SE 3 sarebbe pronto al suo debutto per la primavera del 2022. Molto probabilmente, l’iPhone “low cost” arriverà alla fine di marzo, essendo già entrato nella fase di produzione di prova che precede immediatamente quella di produzione di massa.

L’informazione proviene da fonti collegate alla catena di approvvigionamento a monte. Stando sempre alle nostre fonti, Apple rilascerà il nuovo SE un po’ prima rispetto a SE 2, annunciato il 15 aprile 2020 e rilasciato esattamente 9 giorni dopo (il 24 aprile 2020).

Le voci di cui parlavamo all’inizio, dunque, sono state smentite dai fatti: la produzione di massa di iPhone SE 3 sta per essere avviata, per la gioia degli amanti dei dispositivi compatti e soprattutto del vecchio design adottato da Apple per gli iPhone dal 6 all’8.

Sotto questo aspetto, chi sperava in un cambiamento potrebbe rimanere deluso: iPhone SE 3 sarà praticamente identico ad iPhone SE 2, con tanto di pulsante Home e Touch ID integrato.

iPhone SE 3, dunque, manterrà tutti marchi di fabbrica delle serie precedenti. Le innovazioni più grandi sono attese per l’interno, con l’implementazione di un processore più veloce (probabilmente lo stesso di iPhone 12, quindi un Apple A14 Bionic) e l’aggiunta della compatibilità 5G.

In realtà, se quella sul design sia una “buona” o “cattiva” notizia non sta a noi giudicarlo. Il lato positivo di iPhone SE 3 è che manterrà il Touch ID, mentre per tutti gli altri iPhone Apple ha optato per l’integrazione esclusiva del Face ID, meno comodo in alcuni scenari.

Come prevedibile, la dimensione del display resterà invariata (4,7 pollici). Considerando che non avremo più iPhone “mini”, questa potrebbe rivelarsi un’ulteriore buona notizia per i fan dei telefoni più piccoli.