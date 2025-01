iPad Air: niente M4 nel modello in arrivo nel 2025

Apple, è ormai scontato, si sta preparando a lanciare nuovi modelli di iPad Air e iPhone SE nella primavera del 2025, ma le ultime indiscrezioni in merito alla nuova linea Air, potrebbero lasciare scontenti gli utenti. Le informazioni provengono direttamente da Bloomberg, che notoriamente è una fonte attendibile per quanto riguarda le indiscrezioni in campo tech, e smentirebbero i precedenti rumor sulle possibili specifiche tecniche.

Evan Blass, difatti, avrebbe trovato alcuni riferimenti ufficiali ad alcuni dei prossimi prodotti Apple, rivelando potenziali nomi, dimensioni dei display e processori. Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, però, il nuovo iPad Air monterà molto probabilmente il chip M3 anziché l'M4, il quale rimarrà esclusiva dei modelli iPad Pro (che potete trovare su Amazon) e delle linee Mac e MacBook.

Apple è intenzionata a mantenere ben distinte le sue linee di prodotti, differenziandole in maniera marcata.

Esattamente come per il precedente modello, l'iPad Air M3 dovrebbe essere disponibile nelle varianti da 11 e 13 pollici, mentre apparentemente, la linea iPad Pro dovrebbe rimanere invariata quest'anno, mantenendo il potente chip M4 per allinearsi ai più potenti laptop e computer fissi dell'azienda.

Per quanto riguarda lo smartphone economico di Apple, invece, le indiscrezioni indicano che si chiamerà iPhone SE 4 e non iPhone 16E come ipotizzato in precedenza. Questa scelta sembra voler mantenere una chiara distinzione tra le diverse linee di iPhone, evitando di associare il modello entry-level alla serie flagship iPhone 16.

I riferimenti menzionano anche un inedito iPad 11, suggerendo che Apple potrebbe lanciarlo insieme all'iPad Air M3 e all'iPhone SE 4. Questa informazione, seppur non sorprendente, aggiunge credibilità alle precedenti fughe di notizie.

Apple

È probabile che Apple sveli i nuovi iPad di fascia media e bassa, insieme alla prossima generazione di iPhone SE, a marzo 2025, a cavallo fra la chiusura del attuale anno fiscal e l'apertura di quello nuovo. Resta da vedere se l'azienda effettuerà gli annunci tramite comunicati stampa o organizzerà un evento in streaming dedicato.

Queste indiscrezioni, se confermate, delineano la strategia di Apple di aggiornare la sua gamma di prodotti mantenendo una chiara differenziazione tra le diverse fasce di prezzo e prestazioni.