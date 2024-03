IT-Alert, in tre milioni hanno qualcosa da dire a riguardo

Circa tre milioni di questionari sono stati compilati dagli utenti dall'avvio delle diverse fasi di test di IT-alert, il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico sviluppato dalla Protezione Civile, per informare la popolazione in caso di gravi emergenze attraverso la tecnologia cell broadcast.

Questa è stata la dichiarazione fatta Giovedì 14 Marzo 2024 sul sito ufficiale del servizio di allerta, che ha presentato una dashboard contenente i dati rilevati dai questionari, raccolti in forma anonima e su base volontaria, dalla fase sperimentale di IT-alert in tutte le Regioni e Province Autonome d’Italia, avviata a fine Giugno 2023, fino ai più recenti test dedicati alla simulazione di specifici scenari di rischio su porzioni ridotte di territorio, svoltisi fino ai primi giorni di Febbraio 2024.

IT-Alert è un sistema di allarme pubblico, lanciato il 13 Febbraio 2024 e basato sulla diramazione di allerte attraverso tecnologia Cell Broadcast.

Il sistema di allarme IT-alert è entrato ufficialmente in funzione il 13 Febbraio 2024, dopo vari test sui territori, operativo per quattro tipologie di rischio: collasso di una grande diga, incidenti industriali rilevanti, incidenti nucleari o emergenze radiologiche e attività vulcanica in specifiche aree.

Per altri scenari previsti, come maremoti e precipitazioni intense, è stata stabilita una proroga di un anno del periodo sperimentale, fino al 12 Febbraio 2025.

L'analisi dei dati raccolti è stata condotta dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Fondazione CIMA e VIE, spin off dell’Università degli Studi di Genova. I questionari, compilati da un campione auto-selezionato di utenti partecipanti all'attività, hanno fornito un riscontro sulla sperimentazione del sistema di allarme.

IT Alert

Complessivamente, sono stati compilati 2.692.417 questionari, con un tasso medio di risposta del 5,1% dei potenziali destinatari. Le risposte evidenziano la percezione positiva del servizio di allerta, con il 97% dei partecipanti che ha ricevuto e compreso la notifica e il 91% che ha definito IT-alert utile in modo significativo.

L'analisi ha rivelato che oltre il 93% dei partecipanti ha ricevuto la notifica sul proprio cellulare, con solo l'1,6% di messaggi ricevuti al di fuori dell'area interessata.

Circa il 90% dei partecipanti non ha avuto difficoltà di interazione con il sistema, mentre il 10% ha riscontrato come principale difficoltà l'immediata scomparsa del messaggio. Le emozioni più comuni provate al ricevimento della notifica sono state calma e tranquillità, seguite da ansia, agitazione o spavento.

Questi risultati forniscono un quadro positivo sull'accoglienza del sistema IT-alert da parte dei cittadini, evidenziando la sua efficacia nel diffondere messaggi chiari e utili durante situazioni di emergenza.