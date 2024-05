IT-Alert: oggi in Sardegna nuovo test, alle 11:00 arriva un maremoto

Oggi, mercoledì 15 maggio alle ore 11:00, verrà effettuato un nuovo test IT-Alert con la simulazione dell'arrivo di un maremoto nelle coste centro orientali della Sardegna, specificamente nei comuni di Orosei, Siniscola e Posada in provincia di Nuoro. L'esercitazione rientra nel quadro delle attività previste dal sistema di allarme pubblico, creato per informare in maniera diretta la popolazione mediante l'invio di messaggi di emergenza o catastrofi imminenti.

Il meccanismo di IT-Alert permette l'invio di notifiche che sono ricevute da tutti coloro che si trovano nell'area interessata e possiedono un dispositivo mobile acceso e raggiunto dalla rete telefonica. Durante la simulazione, i cittadini dei comuni coinvolti riceveranno sul proprio telefono il messaggio:

"Test Test Messaggio di prova IT-Alert. È in corso la SIMULAZIONE di un maremoto generato da sisma nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it Test Test".

Il sito IT-Alert fornisce ulteriori informazioni, offrendo la possibilità di visionare il testo del messaggio che sarebbe inviato in caso di reale emergenza e un link per compilare un questionario di feedback.

Il sistema prevede due livelli di allerta per le coste italiane basati sulla severità stimata di un maremoto: allerta arancione e allerta rosso. Le mappe di inondazione elaborate da Ispra indicano quali zone delle coste sarebbero da evacuare in ciascuno dei due scenari: la zona di allertamento 1 per l'allerta arancione e la zona di allertamento 2 per l'allerta rosso.