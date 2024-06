Nuovi test IT-Alert in arrivo, ecco dove e quando

Nuovi test in arrivo per IT-Alert, il sistema pubblico di segnalazione dei rischi legati a incidenti, gravi emergenze o catastrofi. L'area interessata è nuovamente la Lombardia, dove i tecnici effettueranno test in varie zone, dal 25 giugno al 3 luglio.

Le prove servono a verificare il funzionamento del sistema e apportare delle ottimizzazioni, vale la pena ricordare quindi che questi messaggi, sebbene possano farvi saltare sulla sedia (non aspettateveli silenziosi, del resto devono attirare la vostra attenzione), non comunicano in questo caso un rischio reale, ma si tratta di un'esercitazione.

Qui di seguito trovate le date e i luoghi interessanti:

25 giugno 2024 - Incidente industriale rilevante Ore 9 - A2A Ambiente S.P.A., Corteolona (PV) Ore 10 - Eni S.P.A., Sannazzaro de Burgondi (PV) Ore 11 - Sicor S.R.L., Villanterio (PV) Ore 12 - Innocenti Depositi, Lodi

- Incidente industriale rilevante 27 giugno 2024 - Incidente industriale rilevante Ore 9 - Mariani s.r.l., Lodi Ore 10 - Autotrasporti Corsini, Tavazzano con Villavesco (LO) Ore 11 - Nord Chemical Products, Guardamiglio (LO) Ore 12 - Number 1 Logictics, Secugnago (LO)

- Incidente industriale rilevante 3 luglio 2024 - Incidente industriale rilevante Ore 9 - Italmach Chemical Spa, Arese (MI) Ore 10 - Industriale Ese Srl, Arluno (MI) Ore 11 - Olon Spa, Rodano (MI) Ore 12 - Rainoldi S.R.L., Levate (BG)

- Incidente industriale rilevante

IT-Alert ha fornito precise indicazioni anche riguardo il messaggio di allarme che verrà ricevuto: per gli scenari di incidente industriale, il messaggio reciterà: