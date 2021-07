ITALY. Land of Wonders, il gioco sulle meraviglie italiane si blocca all’avvio

Che figuraccia! ITALY. Land of Wonders, gioco realizzato dal Ministero degli affari esteri per far conoscere le meraviglie del nostro Paese al resto del mondo, è stato rilasciato ieri su Google Play Store e Apple App Store. Purtroppo solo i possessori di iPhone e iPad sono riusciti a giocarci…

Una partenza sicuramente meno emozionante del previsto per il nuovo titolo mobile realizzato da Forge Reply. Facciamo però prima un passo indietro: che cos’è ITALY. Land of Wonders?

ITALY. Land of Wonders è un gioco per dispositivi mobili realizzato in collaborazione con la Farnesina il cui scopo è quello di far conoscere le meraviglie del nostro bellissimo territorio nazionale anche all’estero.

Il titolo mette il giocatore di fronte ad una serie di puzzle e rompicapo dal diverso livello di difficoltà. In tutto, in ITALY. Land of Wonders sono previsti un centinaio di livelli che sono ambientati tra le varie regioni d’Italia e che riproducono, anche se con una grafica in 3D stilizzata, altrettanti luoghi iconici che rappresentano la nostra nazione. Non manca una colonna sonora di alto livello, ispirata ai grandi classici della musica italiana.

ITALY. Land of Wonders è disponibile gratuitamente su Apple App Store e Google Play Store, c’è tuttavia solo un piccolissimo inghippo: sui dispositivi Android il gioco non si avvia!

Dopo aver effettuato il download sul vostro smartphone dei circa 205MB dell’app, sarete infatti accolti da una bellissima splash screen e da un’animazione che ci ricorda come il gioco è stato realizzato in collaborazione con il Ministero degli affari esteri. Una volta giunti alla schermata del titolo si concluderà però la vostra magica avventura.

Un vero peccato, anche perché gli utenti stanno già iniziando a lasciare sul negozio di app di Google delle recensioni negative che potrebbero penalizzare quello che altrimenti promette di essere un vero capolavoro tutto da esplorare.

In attesa di una soluzione al problema vi lasciamo con i link al download: