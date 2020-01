JBL TUNE 220TWS e LIVE 300TWS, colorati auricolari true wireless al CES 2020

Il CES 2020 aprirà le porte ufficialmente nelle prossime ore, ma la fiera statunitense ci ha già regalato un sacco di novità. Come previsto, non sono mancate le nuove proposte nel campo degli auricolari true wireless, un mercato dove a fare da padroni ci sono gli AirPods di Apple. Così, JBL ha annunciato i colorati ed economici TUNE 220TWS e il modello più completo LIVE 300TWS.

TUNE 220TWS si presentano con un design semplice – che richiama molto quello adottato dalla casa di Cupertino – e da colori accattivanti. Sono ben sei le varianti cromatiche disponibili: Triple Black, Ocean Blue, Pure White, Sage Green, Dusty Pink e Stone Grey. Uno dei principali svantaggi rispetto ad altri concorrenti è la presenza di un assistente vocale integrato, ma è possibile avere rapido accesso all’assistente disponibile sullo smartphone dell’utente.

JBL assicura fino a tre ore di autonomia con una singola carica o fino a 16 ore se utilizzato in combinazione con la custodia di ricarica. Saranno disponibili sul sito ufficiale del produttore a partire all’inizio della primavera 2020 a un prezzo di 99,95 dollari.

JBL 300TWS, invece, sono i nuovi arrivati della serie LIVE. A differenza del modello appena descritto, si arricchiscono di una certificazione di resistenza all’acqua IPX5 e integrano Google Assistant e Amazon Alexa come assistenti virtuali. Gli auricolari sono dotati di un doppio microfono per le chiamate e garantiscono fino a 20 ore di autonomia.

Non mancano le tecnologie Ambient Aware e TalkThru. La prima consente di ascoltare i rumori esterni e ambientali quando necessario. La seconda abbassa il suono e amplifica quello del parlato su un auricolare quando siamo impegnati in una conversazione reale consentendoci così di ascoltare meglio chi ci sta parlando.

Need the best headphones for your active lifestyle? HARMAN and @JBLaudio have you covered with the recently launched JBL LIVE 300TWS and JBL LIVE 200TWS products, adding two premier true wireless options to our popular JBL LIVE Series. https://t.co/c1EAl4DU7j #HARMANCES #CES2020 pic.twitter.com/y8Tht3Up4w

— HARMAN (@Harman) January 6, 2020