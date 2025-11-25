Avatar di Ospite RPG Chief #754 0
interessante, ma alla fine conviene davvero o costa un botto?
Avatar di Ospite Pro Boss #489 0
io ormai uso sempre le esim quando viaggio, mai più code in aeroporto a cercare sim locali
Avatar di Ospite Pro_King #965 0
13 euro per 1gb mi sembrano parecchi tbh
Avatar di Ospite Lag Blade #765 0
Peccato per le chiamate però, se devi ricevere una chiamata importante come fai
