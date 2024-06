Samsung Galaxy S25, per la fotocamera si prospettano poche novità

Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy S25 potrebbe mantenere alcune caratteristiche del suo predecessore, il Galaxy S24, uscito a gennaio del 2024. In particolare, il nuovo modello base potrebbe conservare la stessa fotocamera principale da 50MP già vista quest'anno.

Anche la fotocamera frontale sembra destinata a rimanere invariata, con una risoluzione di 12MP. Questa specifica vale sia per il modello standard S25 che per il Galaxy S25 Plus. Nonostante ci si aspettasse qualche miglioramento in tal senso, le novità potrebbero riguardare piuttosto gli altri due sensori: quello grandangolare e il teleobiettivo.

Attualmente non si sa ancora in cosa consisteranno questi miglioramenti, sebbene le voci suggeriscano un'evoluzione nelle prestazioni fotografiche degli obiettivi ausiliari. In precedenza, sia il modello base che la variante Plus disponevano di una lente ultra-grandangolare da 12MP e di un teleobiettivo da 10MP con uno zoom ottico 3x.

D'altra parte, per quanto riguarda il Galaxy S25 Ultra, le speculazioni parlano di un notevole avanzamento nelle specifiche della fotocamera. Alla fine di maggio, erano emerse voci secondo le quali il dispositivo potrebbe presentare una fotocamera principale da 200MP, una ultra-grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3x, e un super-teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 5x.

Inoltre, le prestazioni video dell'Ultra potrebbero beneficiare enormemente di un sensore da 1 pollice, con le indiscrezioni che indicano la possibilità di raggiungere una risoluzione video fino a 8K.