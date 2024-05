Hai un Apple Watch? Allora non puoi lasciarti scappare questa power bank a soli 17€!

Siete in cerca di una buona power bank che funzioni bene ma che costi decisamente poco? Allora fermatevi subito qui perché, a maggior ragione qualora siate utenti Apple, questo potrebbe essere un affare che non vorreste lasciarvi scappare! Vi segnaliamo, infatti, che grazie ad un doppio sconto, su Amazon potrete acquistare la splendida power bank VEGER, con capacità da 5000mAh e ricarica rapida 20W PD, a soli 17,67€, grazie non solo ad uno sconto applicato da Amazon, ma anche alla possibilità di selezionare un coupon sconto del 15% applicabile direttamente sulla pagina del prodotto (è poco sotto al prezzo)! In questo modo vi accaparrerete un bell'affare, anche perché questo particolare modello è in grado di caricare persino un Apple Watch in modalità wireless!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

Power bank VEGER, chi dovrebbe acquistarla?

La power bank VEGER è una soluzione ideale per chi è sempre in movimento e non vuole rimanere mai senza batteria nei propri dispositivi. Consigliata agli utenti di iPhone, iPad, Apple Watch e dispositivi Android, questo caricabatterie portatile soddisfa le esigenze di chi necessita di una ricarica veloce e efficiente grazie alla sua tecnologia PD da 20W, che permette di caricare un iPhone 14 fino al 60% in soli 30 minuti. Con un cavo per iPhone integrato, supporta anche la ricarica wireless per l'Apple Watch, eliminando il bisogno di portare cavi extra, e garantendovi così anche la piena ricarica del vostro dispositivo indossabile.

Il design compatto e leggero, unito al display digitale laterale che mostra l'energia residua, rende questo prodotto un compagno di viaggio ideale, facilmente trasportabile in tasca o in zaino, e perfetto per chi, per lavoro o magari solo per piacere, è in continua e costante mobilità. Parliamo di un dispositivo dalla compatibilità ampia e certificata, e persino con la possibilità di ricarica bidirezionale, il che la rende una scelta davvero ideale non solo per i viaggi ma anche per un uso quotidiano, garantendo che tutti i vostri dispositivi siano sempre disponibili e pronti all'uso.

Con 2 ingressi e 3 uscite, e soprattutto una compatibilità ampia che ne garantisce l'ottima usabilità, questa power bank è, in sintesi, un prodotto da non lasciarsi davvero scappare, specie considerando l'ottimo sconto Amazon che, come detto, dal prezzo di partenza (circa 25 euro), la rende oggi disponibile a poco meno di 18 euro, in quello che è un affare senza se, e senza ma!

