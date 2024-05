AMD Zen 5, trapela tutta la gamma: Granite Ridge per desktop, Fire Range e Strix Halo per laptop

Nuove indiscrezioni dal noto leaker Golden Pig Upgrade gettano luce sulla prossima lineup di processori AMD Ryzen basati su architettura Zen 5. La lineup, destinata sia al mercato desktop che a quello mobile, introduce le CPU Granite Ridge e Fire Range, destinati rispettivamente ai desktop enthusiast e ai laptop top di gamma, così come Strix Halo, Strix e Krackan, che si posizioneranno in segmenti vari dal mainstream alla fascia alta.

Recenti indiscrezioni suggeriscono anche che l'architettura Zen 5 di AMD potrebbe vantare un miglioramento dell'IPC intorno al 10%. Le CPU Granite Ridge e Fire Range condivideranno lo stesso design Zen 5, ma saranno ottimizzate diversamente per adattarsi alle esigenze di alimentazione e spazio dei laptop rispetto ai desktop. Entrambe le linee beneficeranno di un package MCM con fino a due CCD Zen 5 e un singolo IOD Raphael, promettendo fino a 16 core Zen 5 e 32 thread per chip, insieme a un supporto migliorato per la memoria DDR5.

AMD sta anche mettendo a punto Strix Halo, un'innovativa APU Ryzen per il segmento client, che sfrutterà una configurazione chiplet capace di raggiungere un massimo di 16 core Zen 5. Queste APU godranno di un'ampia cache L3 fino a 64 MB per i modelli con due CCD e saranno accompagnate da una robusta grafica RDNA 3,5.

Le famiglie Strix e Krackan mirano invece al mercato laptop mainstream, con la serie Strix che presenterà configurazioni fino a 12 core e supporto per memorie LPDDR5 fino a 7500 MT/s e DDR5 fino a 5600 MT/s. Krackan Point, invece, propone una configurazione inferiore ma comunque performante, con 8 core Zen 5 per dispositivi sottili e leggeri. Entrambe queste famiglie sono caratterizzate da una NPU con potenza superiore ai 40 TOPS.

AMD presenterà ufficialmente la nuova gamma di CPU Zen 5 Ryzen durante Computex 2024, momento in cui verremo a conoscenza di ulteriori dettagli e delle specifiche complete. La buona notizia è che non manca molto: il keynote di Lisa Su è previsto per il prossimo 3 giugno.