La risposta di Meizu ai Ray-Ban Meta è finalmente disponibile in Italia

L'azienda Meizu ha lanciato in Italia i nuovi occhiali smart MYVU, che integrano uno schermo proiettato sulle lenti e funzionalità di intelligenza artificiale. Il dispositivo, importato da Imiki, punta a rivoluzionare l'interazione con l'IA attraverso un'interfaccia indossabile.

Gli occhiali MYVU rappresentano un'evoluzione significativa nel campo dei wearable, offrendo funzionalità avanzate come la trascrizione in tempo reale dei dialoghi, la traduzione simultanea e un assistente AI integrato.

Gli occhiali MYVU potrebbero rivoluzionare molti settori e cambiare la vita di tantissime persone.

Questa tecnologia potrebbe avere un impatto notevole in diversi ambiti, dall'accessibilità alla produttività. Tra le caratteristiche principali degli occhiali MYVU troviamo:

Due proiettori nelle aste che trasformano le lenti in schermi monocromatici verdi

Microfoni per la cattura audio

Connessione Bluetooth allo smartphone per l'elaborazione dei dati

Funzione di trascrizione e traduzione in tempo reale

Modalità teleprompter per presentazioni

Navigazione GPS integrata

Assistente AI Gemini di Google

Il design degli occhiali è stato curato per garantire comfort e discrezione, con un peso di soli 43 grammi. Lo schermo proiettato offre una risoluzione di 1280x480 pixel e una luminosità di picco di 2000 nit, garantendo una buona visibilità in diverse condizioni di luce.

Una delle applicazioni più promettenti riguarda l'accessibilità per le persone con difficoltà uditive. La trascrizione in tempo reale dei dialoghi potrebbe rappresentare un'alternativa efficace agli apparecchi acustici tradizionali, consentendo di leggere ciò che viene detto nell'ambiente circostante.

Tuttavia, il sistema presenta ancora alcune limitazioni. Ad esempio, al momento non è in grado di distinguere le voci dei diversi interlocutori e trascrive anche la voce dell'utente. Inoltre, l'elaborazione dei dati avviene in cloud tramite lo smartphone collegato, sollevando potenziali preoccupazioni sulla privacy e la dipendenza dai servizi online.

Gli sviluppatori degli occhiali MYVU stanno valutando la possibilità di rilasciare un SDK (Software Development Kit) per consentire l'integrazione con altre piattaforme e applicazioni.

Il prezzo di vendita di 599 euro posiziona gli occhiali MYVU nella fascia alta del mercato. Tuttavia, le potenzialità offerte dalla tecnologia potrebbero giustificare l'investimento per molti utenti, anche considerando un prezzo non eccessivamente sproporzionato se comparato con i celebri Ray-Ban META (che potete trovare su Amazon) soprattutto in ambito professionale o per chi ha esigenze specifiche di accessibilità.