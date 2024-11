La sottigliezza di iPhone 17 Air causerà problemi in alcuni Paesi

Si prevede che iPhone 17 Air, il prossimo dispositivo ultraleggero di Apple, sia uno dei primi a utilizzare il modem 5G prodotto internamente dall'azienda, sostituendo il chip Snapdragon 5G di Qualcomm utilizzato nel resto della linea iPhone 17. Questa novità è stata confermata da una nuova reportistica, evidenziando come il nuovo modello potrebbe non includere un vano per la scheda SIM tradizionale, affidandosi completamente alla tecnologia eSIM integrata direttamente sulla scheda madre.

La decisione di omettere il carrellino della SIM si deve alle ridotte dimensioni del telefono, con uno spessore inferiore ai 6mm, che non permette l'incorporazione di un alloggiamento fisico per la SIM. Questa scelta, sebbene non influisca notevolmente sul mercato statunitense dove gli iPhone sono venduti esclusivamente con eSIM dal 2022, anche iPhone 16 quindi, potrebbe rappresentare un ostacolo in mercati come la Cina.

Questo perché in Cina gli utenti di smartphone devono registrare i loro telefoni con il loro vero nome, cosa che non può essere fatta in modo soddisfacente per il governo cinese utilizzando la eSIM. A parte l'uso per l'Apple Watch e l'iPad, la maggior parte degli operatori cinesi non supporta le eSIM. L'iPhone 17 Air potrebbe non essere in vendita in Cina a meno che le autorità di regolamentazione del Paese non accettino di allentare le norme, cosa di cui si starebbe discutendo.

Nonostante il design innovativo e la dimensione ridotta, si prevede che l'iPhone 17 Air verrà immesso sul mercato a un prezzo superiore rispetto al modello iPhone 17 Pro Max, benché non disponga delle specifiche tecniche avanzate presenti nella serie Pro. Questo aspetto solleva interrogativi riguardo la strategia di posizionamento del prodotto da parte di Apple.

Un altro compromesso richiesto dal design estremamente sottile riguarda l'hardware fotografico, si prevede che il nuovo modello abbia solamente una fotocamera sul retro. La scelta di limitare il numero di lenti è una diretta conseguenza dello spazio ridotto disponibile, che influisce anche sulla possibilità di integrare tecnologie più avanzate.

Mentre l'iPhone 17 Air introdurrà significative innovazioni tecnologiche come il modem 5G proprietario e l'adozione esclusiva dell'eSIM, le sfide legate al design ultrasottile e la difficile adozione delle eSIM in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, delineano un panorama complesso per la distribuzione e l'accettazione globale del dispositivo.

Il lancio dell'iPhone 17 Air è attesamente atteso nel prossimo settembre, con la comunità tecnologica e i consumatori curiosi di scoprire come queste novità influenzeranno l'esperienza utente e la performance di mercato del dispositivo.

Il passaggio alla tecnologia eSIM è però un ulteriore passo verso la miniaturizzazione e l'efficienza. La eSIM, o embedded-SIM, elimina la necessità di una SIM card fisica, integrando l'identificativo dell'abbonato direttamente nel dispositivo mobile. Questa soluzione non solo risparmia spazio fisico all'interno del dispositivo, ma semplifica anche il processo di cambio operatore o piano tariffario.

Mentre la eSIM offre numerosi vantaggi, la sua implementazione non è priva di sfide, particolarmente nei mercati meno avanzati tecnologicamente o in quelli con stringenti regolazioni.