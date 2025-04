La tecnologia TruSense migliora, ecco come i nuovi smartwatch Huawei si prendono cura di te

Huawei ha annunciato oggi l'imminente lancio delle sue nuove famiglie di smartwatch, Watch 5 e Watch Fit 4, previsto per il 15 maggio 2025 durante un evento globale che si terrà a Berlino. Questi nuovi dispositivi promettono di segnare un ulteriore passo avanti nel monitoraggio avanzato del benessere personale, integrando un design ricercato con innovazioni tecnologiche significative, guidate da un importante aggiornamento del sistema proprietario Huawei TruSense.

Al cuore di questa nuova generazione di indossabili si trova l'introduzione dell'innovativo "Modulo Super-Sensing Distribuito", un potenziamento del sistema TruSense che mira a elevare drasticamente l'accuratezza, la velocità e la completezza delle misurazioni relative alla salute. Questa mossa strategica conferma l'impegno costante di Huawei nel guidare il settore dei wearable, ponendo l'accento sulla salute proattiva, sull'innovazione tecnologica e su uno stile distintivo.

L'aggiornamento più significativo del sistema Huawei TruSense risiede nel nuovo Modulo Super-Sensing Distribuito. Basandosi sulle solide fondamenta del modulo Super-Sensing introdotto nel 2024 – già riconosciuto da enti certificatori come SGS per la sua precisione nel monitoraggio di parametri vitali chiave come ossigeno nel sangue (SpO2), frequenza cardiaca e valutazione del rischio pressorio – il nuovo modulo compie un salto qualitativo. Questo sistema è in grado di misurare oltre 60 indicatori di salute e fitness, coprendo sei dei principali sistemi del corpo umano (circolatorio, respiratorio, nervoso, endocrino, riproduttivo e muscolare), offrendo un'esperienza di gestione della salute olistica.

La novità cruciale è l'integrazione del rilevamento dal polpastrello con la fusione multimodale dei segnali provenienti dal polso. Sfruttando segnali ottici, elettrici, acustici e meccanici, il sistema supera i limiti fisici del solo fondello dell'orologio, coordinando la raccolta dati da più punti di contatto sul corpo. Le dita, con la loro densa struttura vascolare e la pelle più sottile, offrono vantaggi unici: riducono le interferenze da melanina e peli e si rivelano particolarmente efficaci per il monitoraggio cardiovascolare. Combinando i dati fisiologici raccolti dal polso e dal polpastrello, il sistema è in grado di catturare segnali più ricchi e dettagliati, fornendo insight sulla salute più rapidi, precisi e completi.

Questa capacità di rilevamento distribuito rappresenta un unicum nel settore, rispondendo direttamente alla crescente domanda globale da parte dei consumatori per strumenti di gestione della salute sempre più proattivi, accurati e fruibili in tempo reale.

Le ricadute pratiche di questa innovazione sono tangibili. La velocità di misurazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) ha visto un notevole miglioramento, permettendo ora il rilevamento in tempo reale delle variazioni dei livelli – un passo avanti significativo nella reattività del monitoraggio.

Inoltre, la funzione di valutazione rapida della salute, "Health Glance", è stata potenziata. In soli 60 secondi, è ora in grado di analizzare oltre 10 indicatori vitali, includendo nuove metriche fondamentali come la Variabilità della Frequenza Cardiaca (HRV) – un indicatore chiave dello stress e del recupero – e la valutazione della funzione ovarica, offrendo alle utenti femminili uno strumento di monitoraggio della salute più completo, tempestivo e personalizzato.

L'annuncio dei nuovi dispositivi e della tecnologia TruSense potenziata si inserisce in un percorso che Huawei porta avanti da 12 anni nel settore della salute e del fitness digitale. I dati recenti di IDC confermano la posizione di rilievo dell'azienda: Huawei si colloca al primo posto a livello mondiale per crescita annuale nelle spedizioni di smartwatch. È inoltre leader nelle spedizioni globali di dispositivi da polso nella fascia di prezzo inferiore ai 700 dollari (tasse escluse) e detiene da sei anni consecutivi la prima posizione per le spedizioni di smartwatch nel mercato cinese.

Appuntamento a Berlino

Mentre i dettagli completi sui Huawei Watch Fit 4 restano attesi, Huawei ha confermato che i nuovi flagship Huawei Watch 5 integreranno pienamente il sistema Huawei TruSense potenziato con il Modulo Super-Sensing Distribuito. L'azienda continua a investire in ricerca e sviluppo per superare i limiti della tecnologia applicata alla salute digitale.

Gli appassionati di tecnologia e gli utenti attenti alla propria salute potranno scoprire tutte le caratteristiche e le potenzialità dei Huawei Watch 5 e Huawei Watch Fit 4 il prossimo 15 maggio 2025, durante l'evento di lancio globale a Berlino, a cui noi parteciperemo. L'appuntamento si preannuncia come un momento chiave per comprendere la direzione futura dei dispositivi indossabili e il ruolo sempre più centrale che essi giocheranno nella gestione personalizzata e proattiva del benessere.