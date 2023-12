Ladro restituisce un Android rubato perché non è un iPhone

Un uomo di Washington si è trovato immischiato in una storia che sembra uscita da una barzelletta. In un incidente avvenuto il mese scorso, l'uomo è stato derubato da dei malviventi armati e si è visto sottrarre tutto ciò che aveva in tasca, comprese le chiavi dell'auto e uno smartphone. I ladri, tuttavia, hanno prontamente restituito il dispositivo quando hanno scoperto che si trattava di uno smartphone Android.

L'incidente, avvenuto nei pressi dell'appartamento del malcapitato, si è verificato dopo che l'uomo ha insistito per aspettare alzato la moglie, che aveva appena finito di lavorare nelle prime ore del mattino. Mentre tornava all'appartamento dopo aver parcheggiato l'auto, si è imbattuto in due individui mascherati e armati di pistola. I ladri armati si sono impossessati di tutto ciò che aveva in tasca, comprese le chiavi del camion della coppia, che hanno prontamente usato per fuggire.

Tuttavia, quando i criminali hanno messo gli occhi sullo smartphone rubato, si è verificata una singolare svolta. Secondo il racconto della moglie, i ladri hanno ispezionato il dispositivo e hanno cambiato idea.

"In pratica hanno guardato il telefono e si sono detti 'Oh, è un Android? Non lo vogliamo. Pensavo fosse un iPhone'", ha raccontato la donna.

Anche se il marito è riuscito a recuperare lo smartphone, il traumatico incidente ha lasciato un segno indelebile nella vita della coppia. Nonostante l'esito inaspettato, la moglie ha sottolineato che la rapina ha comunque "sconvolto la sua vita".

L'incidente evidenzia la curiosa fedeltà che alcuni criminali mostrano nei confronti di alcuni marchi tecnologici, anche nel bel mezzo di attività illegali. In un mondo in cui gli smartphone sono diventati beni ambiti, questa storia singolare sottolinea l'importanza delle preferenze personali, anche in circostanze inaspettate.

Il motivo di questo strano comportamento è facilmente immaginabile: smontare un iPhone e vendere i pezzi di ricambio è sicuramente più semplice e redditizio rispetto alle componenti dei più variegati e meno diffusi smartphone Android negli USA.

