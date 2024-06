L'app Gemini sbarca in Italia: ecco come funziona e tutte le novità

Google ha condiviso alcune importanti novità riguardo l'estensione della disponibilità dell’app Gemini, che da oggi in avanti sarà accessibile in numerosi Paesi europei, Italia inclusa.

Questa applicazione innovativa offre agli utenti la possibilità di chiedere aiuto a Gemini ovunque ci si trovi, interagendo con il chatbot attraverso la digitazione, i comandi vocali, o l'inserimento di immagini, in modo da soddisfare diverse necessità.

Per utilizzare Gemini sui dispositivi Android, è sufficiente scaricare l'app dallo store o attivarla tramite Google Assistant. Una volta scaricata, gli utenti possono accedere alla funzionalità scorrendo il dito a destra, premendo il pulsante di accensione su alcuni specifici modelli di telefono, o semplicemente dicendo "Ehi Google".

L'app Gemini integra molte delle funzionalità vocali già ampiamente utilizzate su Google Assistant, come la possibilità di impostare timer, effettuare chiamate telefoniche e creare promemoria.

Ma le buone notizie non finiscono qui, in quanto il rilascio dell'app Gemini non sarà limitato a Android. Sarà infatti disponibile anche per gli utenti iOS, con l'implementazione che avverrà direttamente tramite l'app Google nellarco delle prossime settimane.

Questo ampliamento della disponibilità in diversi Paesi rende Gemini una soluzione multi-piattaforma efficace per la gestione di operazioni quotidiane in modo più semplice e intuitivo.