Le 5 grandi novità in arrivo su Pixel 8 con l'ultimo Feature Drop

Google ha piacevolmente sorpreso gli utenti dei Pixel con un inaspettato Feature Drop a gennaio 2024, allineandosi perfettamente con il lancio di Pixel 8 e 8 Pro in colorazione Menta. Questo rilascio anticipato, a solo un mese dall'importante aggiornamento di dicembre, dimostra l'impegno di Google nel migliorare continuamente l'esperienza Pixel.

Una delle aggiunte più importanti riguarda l'app Termometro per il Pixel 8 Pro, che mantiene una promessa fatta al momento del lancio. Gli utenti possono ora registrare comodamente la temperatura corporea utilizzando l'app Termometro, con letture salvate senza problemi nell'app Fitbit.

Per misurare la temperatura, è sufficiente posizionare la barra della fotocamera vicino al centro della fronte e toccare lo schermo. Una vibrazione segnala di spostare il telefono dalla fronte alla tempia, completando il processo in pochi secondi. Un'altra vibrazione conferma l'avvenuta misurazione, per un'esperienza semplice ed efficace. Purtroppo questa novità è limitata agli USA, ma siamo sicuri arriverà presto anche in altri mercati selezionati, tra cui l'Italia.

Circle to Search, un'altra interessante funzione, arriva dai Samsung Galaxy S24 ai Pixel 8 e 8 Pro. Premendo a lungo il pulsante home o la barra di navigazione gestuale, gli utenti possono richiamare una barra di ricerca di Google con un'esclusiva animazione blu/viola. In questo modo, gli utenti possono cerchiare intorno a qualsiasi elemento sullo schermo per ottenere maggiori informazioni. La funzione presenta poi una scheda nella parte inferiore del display che contiene i risultati, la quale consente di affinare la ricerca con l'inserimento di testo.

Per quanto riguarda la messaggistica, Google sta ufficialmente introducendo Photomoji e Magic Compose. Gli utenti di Pixel 8 Pro possono ora sfruttare il modello Gemini Nano presente sul dispositivo per ricevere suggerimenti per le risposte in vari stili, tra cui Remix, Excited, Chill, Shakespeare, Lyrical, Formal o Short.

Le reazioni e gli adesivi Photomoji possono essere personalizzati premendo a lungo su un messaggio e selezionando "Crea". L'intelligenza artificiale di Google identificherà il soggetto principale di una foto, oppure gli utenti potranno avviare il processo dalla nuova scheda Photomoji nel selezionatore di emoji.

Google ha anche cambiato il nome di Nearby Share in Quick Share, con una nuova icona e una nuova interfaccia utente, che sarà presto disponibile. Inoltre, il Seamless Audio Switching è ora disponibile per Pixel Watch e Pixel Watch 2, consentendo ai Pixel Buds Pro di connettersi rapidamente quando la musica inizia a essere riprodotta sul wearable.

Il Pixel Feature Drop di gennaio 2024 ha iniziato il suo rollout nella giornata di oggi, segnando un altro passo avanti nell'impegno di Google a fornire aggiornamenti innovativi e incentrati sull'utente. Gli utenti dei Pixel possono controllare l'arrivo dell'aggiornamento dalle impostazioni, con un rilascio graduale che durerà per le prossime settimane.