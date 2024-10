Le caratteristiche tecniche del nuovo iPhone SE 4 sono spuntate online

L'iPhone SE 4 di Apple sembra sempre più essere pronto al suo debutto nel corso del 2025 e le specifiche tecniche sarebbero davvero interessanti, almeno secondo una scheda tecnica condivisa dal noto leaker Jukanlosreve, noto nel mondo Apple per le sue indiscrezioni affidabili.

Il nuovo modello economico di iPhone dovrebbe montare lo stesso chip A18 presente negli iPhone 16, abbinato a 8GB di RAM e 128GB di storage. Queste specifiche permetterebbero all'SE 4 di supportare tutte le funzionalità di Apple Intelligence, allineandolo al resto della gamma di smartphone di Cupertino.

L'iPhone SE 4 sarà il primo della serie senza tasto Home e Touch ID.

Il display dovrebbe essere un pannello OLED da 6,06 pollici con una risoluzione pari a 2532x1170 pixel, abbandonando il vecchio design con Touch ID per adottare il look più moderno degli iPhone recenti. La fotocamera posteriore sarebbe singola da 48MP, mentre quella frontale da 12MP (dotata ovviamente di Face ID).

Altre caratteristiche riportate includono il supporto Wi-Fi 6, certificazione IP68 e una batteria da 3.279 mAh, leggermente più grande rispetto al modello attuale. Il prezzo di partenza, infine, dovrebbe salire a 499 dollari.

Se confermate, queste specifiche rappresenterebbero un notevole passo in avanti per la linea SE, avvicinandola, quasi pericolosamente, agli iPhone di fascia alta. La presenza del chip A18 garantirebbe prestazioni al top e pieno supporto alle nuove funzionalità IA di Apple.

L'adozione di un display OLED più ampio, e l'abbandono del tasto Home, segnerebbero una svolta importante nel design degli iPhone SE (che potete trovare scontati su Amazon). Il nuovo modello risulterebbe così molto più allineato esteticamente agli iPhone odierni, pur mantenendo un prezzo più accessibile.

L'aumento delle dimensioni dello schermo, che passerebbero da 4,7" a 6,06", potrebbe non convincere gli utenti affezionati al formato compatto dei precedenti SE. D'altra parte, un display più grande consentirebbe di sfruttare meglio le funzionalità multimediali, ma farebbe perdere la possibilità di usare il telefono comodamente con una mano sola.

Il passaggio a un sensore principale da 48MP rappresenterebbe un notevole upgrade rispetto ai 12MP attuali. Questo permetterebbe di scattare foto di qualità superiore, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, avvicinando anche le prestazioni fotografiche dell'SE a quelle degli iPhone di fascia più alta.

Il lancio dell'iPhone SE 4 è previsto per marzo 2025, in contemporanea con nuovi modelli di iPad. Se le specifiche trapelate saranno confermate, il nuovo SE si preannuncia come un device molto interessante per chi cerca un iPhone con una scheda tecnica interessante a un prezzo molto competitivo.