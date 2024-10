Le novità Huawei, come il WATCH GT5, le trovi già scontate con il nostro codice

Che si tratti di smartphone (al netto del ban da Google), smartwatch, tablet o auricolari, i prodotti Huawei occupano una posizione di rilievo nel mercato, grazie a un’offerta sempre più premium, che non si limita ai soli top di gamma di ciascuna categoria. Attualmente, con le promozioni in corso, che includono una serie di codici sconto esclusivi di cui parleremo nel corso dell'articolo, molti dispositivi Huawei rendono i prezzi premium più accessibili, anche per coloro che in precedenza non potevano permettersi di investire cifre elevate. Un esempio è il recente Huawei WATCH GT5 (qui la nostra recensione sul modello GT5 Pro).

In questo articolo, ci concentreremo proprio sulle offerte relative ai prodotti Huawei, a partire dall'ultima novità: il Huawei WATCH GT5. Oltre all'offerta di lancio che prevede l'omaggio delle FreeBuds 5i, ora è disponibile un coupon esclusivo che consente di risparmiare un interessante 8% sia sul modello GT5 standard che su quello GT5 Pro. Anche il MatePad Pro 12.2” beneficia di un coupon esclusivo, in questo caso con uno sconto del 10%. Questi sono i due prodotti di punta, ma fino al 31 ottobre Huawei ha riservato importanti sconti su una gamma più ampia di dispositivi, che troverete elencati alla fine di questo articolo, tutti accompagnati da un coupon esclusivo che offre un ulteriore 8% di sconto sui prezzi.

Huawei WATCH GT5/GT5 Pro

La serie WATCH GT5 rappresenta l'equilibrio perfetto tra design e funzioni. Con il loro design scolpito e una sensazione geometrica che cattura l'attenzione, questi smartwatch sono realizzati in titanio e ceramica, offrendo un'estetica elegante e resistente per l'uso quotidiano e le sfide più ardue. Progettati per gli appassionati di sport di alto livello, i WATCH GT5 sono ideali anche per attività come il golf, le immersioni e il trail running. Grazie alle mappe dettagliate dei campi da golf e alla tecnologia HUAWEI TruSense, potrete monitorare la vostra salute in modo rapido, accurato e completo, mantenendo sempre il controllo sulle vostre performance.

Compatibili con iOS e Android, i Huawei WATCH GT5 si integrano con l'app HUAWEI Health. A tal riguardo, è incluso un abbonamento di 3 mesi con l'acquisto dello smartwatch. Con questo abbonamento, avrete accesso a programmi di allenamento basati sulla scienza, monitoraggio della qualità del sonno, gestione delle calorie e tecniche di rilassamento. Parliamo ora di offerte: durante il periodo di lancio, iscrivendovi alla newsletter su Huawei Store, avrete la possibilità di vincere un Huawei Matebook X Pro! Non dimenticate poi di applicare il coupon "ATOMHW8" per un risparmio del 8% sul vostro acquisto.

Vedi offerta su WATCH GT5

Huawei MatePad Pro 12.2"

Il MatePad Pro 12.2" ridefinisce il concetto di produttività e intrattenimento con il suo straordinario display Tandem OLED PaperMatte. Con una luminosità di 2000 nit, ogni immagine prende vita con colori vividi e dettagli nitidi, mentre il refresh rate di 144Hz garantisce una fluidità senza pari durante la navigazione e il gaming. Con un rapporto di contrasto di 2 milioni a 1, ogni scena diventa un piacere per gli occhi. Progettato per adattarsi al proprio stile di vita, il MatePad Pro vanta un design elegante Golden Silk, con uno spessore di appena 5,5 mm e un peso di soli 508 grammi. La tastiera 2 in 1 inclusa, dotata di portapenna, offre un'esperienza di digitazione fluida e naturale, perfetta per scrivere documenti o prendere appunti in mobilità.

Con MatePad Pro potete poi sfruttare appieno la vostra creatività con GoPaint, l'innovativa app per l'editing, che trasforma il vostro tablet in una vera e propria tela digitale. Per un periodo limitato, l'offerta lancio include la M-Pencil di 3° generazione, perfetta per dare vita alle vostre idee. E non dimenticate di applicare il coupon "ABMDEM" per risparmiare subito il 10% su questo tablet di ultima generazione! Con il caricatore da 100W, il Huawei MatePad Pro 12.2 è quindi la soluzione ideale per chi cerca un tablet potente e ricco di funzioni per lavorare, creare e divertirsi in qualsiasi momento e ovunque.

Vedi offerta su MatePad Pro

Huawei Weeks

Come accennato all'inizio dell'articolo, Huawei ha deciso di ridurre i prezzi anche su una selezione di altri prodotti, che potrebbero risultare ancora più interessanti per alcuni rispetto ai due precedentemente citati. Gli articoli elencati di seguito presentano sconti fino al 30%, e utilizzando il coupon "ATOMHW8" potrete ottenere un ulteriore 8% di sconto che potrebbe fare la differenza. Fate attenzione però: lo sconto extra del coupon non si applica al Huawei WATCH Ultimate Gold e al Huawei Care.