L’ennesimo servizio Google destinato a scomparire a settembre 2021

Dopo ben 16 anni dalla sua creazione, un altro servizio di Google è pronto ad andare in pensione definitivamente. Preparatevi ad aggiungere alla lunga lista di servizi che sono stati chiusi negli ultimi anni dal colosso di Mountain View anche Bookmarks (Google Segnalibri) che non sarà più accessibile da settembre 2021.

Google non ha annunciato in pompa magna questa ennesima chiusura, tuttavia è stato aggiunto un avviso che viene ora mostrato agli utenti di Bookmarks quando si recano nella pagina principale del servizio.

L’accesso a Google Segnalibri verrà chiuso una volta per tutte il 30 settembre 2021. Nel caso faceste parte di quella ristretta cerchia di utenti che ancora utilizza Google Bookmarks avete tempo fino a questa data per esportare tutti i vostri siti web preferiti tramite l’apposita funzione.

La chiusura di Bookmarks non sorprende, in fondo si tratta di un servizio con cui molti utenti Google probabilmente non hanno mai interagito. Il servizio è rimasto attivo per 16 anni e, nonostante il nome, non ha nulla a che fare con i segnalibri salvati nel browser Google Chrome. Bookmarks veniva utilizzato da alcune applicazioni di terze parti e come strumento di segnalibro cross-device da alcuni utenti.

I colleghi di 9to5Google, quando hanno condiviso la notizia in origine, hanno notato come Google Maps stia ancora utilizzando Bookmarks per la sincronizzazione dei luoghi preferiti salvati dagli utenti sulle mappe utilizzando la famosa stellina. Fortunatamente Google ha già confermato che alla chiusura di Bookmarks gli utenti non perderanno i punti di interesse preferiti che hanno salvato in Maps.

Nel caso foste interessati a dare un’occhiata al servizio prima della sua chiusura definitiva o vogliate esportare i vostri dati, è possibile raggiungere Google Bookmarks dall’indirizzo google.com/bookmarks.