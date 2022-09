Lenovo ha annunciato oggi l’uscita dei Lenovo Glasses T1, un paio di occhiali smart ideali per il consumo di contenuti in movimento. Mobile gamers, mobile streamer, pendolari e molti altri utenti potranno trarre vantaggio dall’utilizzo di questo tipo di device, veri e propri “display indossabili” ad altissimo potenziale.

Di fatto, questi occhiali non servono solo per intrattenimento e giochi: in un’era in cui il lavoro “ibrido” è sempre più diffuso, si prevede che il mercato dei vari indossabili crescerà sempre di più, vista la comodità e la versatilità di qualunque wearable e in particolare di quelli a forma di occhiali.

Ad esempio, molti professionisti hanno la necessità di consultare continuamente documenti privati e critici per la propria attività, cosa non sempre facile se si lavora fuori ufficio/fuori casa e quindi – spesso – in luoghi pubblici. Con Lenovo Glasses T1, si ottiene uno spazio di lavoro privato evitando ogni rischio connesso al cosiddetto “shoulder surfing“.

Gli occhiali sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Windows, Android e macOS dotati di USBTipo-C full-function. La compatibilità può essere estesa ai dispositivi iOS attraverso l’utilizzo di un adattatore opzionale.

Il valore aggiunto dei Lenovo Glasses T1 è la loro comodità: questi occhiali, infatti, sono dotati di clip poggia naso intercambiabili, stanghette adattabili alla propria forma del viso e prevedono anche l’inserimento di lenti da vista personalizzate.

Naturalmente, la qualità dell’immagine è eccezionale, grazie alla tecnologia display all’avanguardia micro-OLED che offre un’incredibile ricchezza di colori e un rapporto di contrasto elevatissimo di 10.000:1. Degna di nota anche l’efficienza energetica, per ore e ore di gioco e streaming senza preoccuparsi di ricaricare.

Prezzi e disponibilità

I Lenovo Glasses T1 saranno in vendita in Cina alla fine del 2022. L’arrivo su altri mercati selezionati (tra cui quello italiano) è previsto per il 2023. Il prezzo, per ora, è ancora un’incognita.