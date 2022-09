Nell’era del lavoro ibrido e della didattica a distanza, è sempre più importante dotarsi di dispositivi efficienti e versatili al punto giusto, capaci cioè di adattarsi sia a scenari più “istituzionali” che a scenari più “svagati”, quindi sia ai momenti di lavoro/studio sia a quelli di intrattenimento/svago.

I tablet sono senza dubbio gli strumenti migliori, sotto questo punto di vista: abbinati a una penna sono ottimi per prendere appunti; abbinati a uno stand diventano dei cinema portatili, e se lo stand integra la tastiera è ancora meglio (in certe circostanze possono addirittura sostituire un computer!).

Guardando a questa nuova tendenza, Lenovo ha progettato due tablet “per la famiglia moderna” come Lenovo Tab P11 (2a generazione) e Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione), la scelta consigliata proprio per chi ha bisogno di un dispositivo versatile (“tuttofare”) dalle ottime prestazioni hardware.

Si tratta infatti di due tablet premium accomunati dalla capacità di offrire un’esperienza multimediale particolarmente coinvolgente. Lenovo Tab P11 2, nello specifico, è dotato di un sistema audio a quattro altoparlanti con Dolby Atmos, di un display LCD da 11,5 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e di un processore octa-core MediaTek G99 abbinato a 6GB di RAM (massimo). È ottima, sulla carta, anche l’esperienza di navigazione offerta, grazie all’abilitazione Wi-Fi 6E per una velocità wireless più elevata con una latenza inferiore.

Gli accessori opzionali includono il pacchetto tastiera, Lenovo Precision Pen 2 (2023), Lenovo Smart Charging Station 2 e Lenovo Folio Case con supporto integrato e porta penna (tutti venduti separatamente)

Lenovo Tab P11 Pro 2, invece, è dotato di un touchscreen OLED da 11,2 pollici con qualità cinematografica e Dolby Vision HDR + supporto HDR+. Anche in questo caso, la frequenza di aggiornamento arriva a 120Hz, mentre la velocità di risposta al tocco sfiora i 360Hz. Gli altoparlanti sono sempre 4, firmati JBL e Dolby Atmos.

Il processore è un octa-core MediaTek Kompanio 1300T abbinato a 8GB di memoria RAM (massimo). L’autonomia della batteria è di circa 14 ore.

Gli accessori disponibili, infine, sono una tastiera rimovibile con trackpad integrato e la Lenovo Precision Pen 3.

Per entrambi i tablet, il supporto software è garantito fino ad Android 14 (si parte da Android 12) e per tre anni di aggiornamenti di sicurezza dal momento del lancio.

Prezzi e disponibilità

Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione) sarà disponibile in Italia da ottobre a partire da 499,00 euro (IVA inclusa). Prezzi e disponibilità di Lenovo Tab P11 (2a generazione) verranno comunicati in seguito; indicativamente, il tablet “base” di questa gamma potrebbe costare 299,00 euro (IVA inclusa). Il lancio di quest’ultimo sul mercato italiano è previsto per il mese di novembre.