Lenovo Tab M7 e Tab M8, la terza generazione è ufficiale

Durante un evento tenutosi al MWC 2021 sono stati ufficializzati Lenovo Tab M7 e Tab M8, entrambi arrivati alla loro terza generazione. La società cinese uniforma ulteriormente i suoi prodotti al mondo Google con delle funzioni integrate e preinstallate come l’Ambient Mode di Google Assistant e, inoltre, offre funzionalità avanzate per controllare la propria Smart Home. In particolare Tab M8 dispone di una versione con Smart Charging Station per permette di essere posizionato dove si vuole e tenerlo sempre attivo.

Ambedue vantano una costruzione precisa e dalle linee pulite, realizzata interamente in metallo. L’ingegnerizzazione strizza l’occhio alla portabilità con dimensioni e peso decisamente contenuti.

Lenovo Tab M7 dispone di un display da 7 pollici a tecnologi IPS LCD con una risoluzione di 1024 x 600 pixel. Presente un processore MediaTek MT8166 per la versione Wi-Fi mentre è il MediaTek MT8766 ad alimentare la versione LTE.

La memoria per entrambi i modelli è da 32GB (espandibile con Micro SD) con 2GB di RAM a disposizione dell’utente per utilizzare le proprie applicazioni preferite.

Per quanto riguarda la batteria, l’azienda afferma che con una ricarica completa è capace di garantire fino a 10 ore di riproduzione video continua.

Lato multimediale ci troviamo di fronte ad un prodotto che dispone di due fotocamere. Sia quella sul fronte che quella retro hanno identica risoluzione, ovvero 2MP. Sistema operativo Android 11 con kids mode, per un sicuro utilizzo da parte dei più piccoli.

Lenovo Tab M8 invece è dotato di un display da 8 pollici a tecnologia IPS LCD con una risoluzione 1280 x 800. Questa volta la scheda tecnica prevede un solo SoC, valido sia per la versione Wi-Fi che LTE: parliamo del MediaTek Helio P22T.

E c’è anche un solo taglio di memoria disponibile che è quello da 32GB con 2GB di RAM, ma comunque è espandibile per poter archiviare ciò che si vuole andando oltre la memoria standard.

Per quanto riguarda la batteria, come per Tab M7, l’azienda garantisce un’autonomia paragonabile a 10 ore di riproduzione video continua.

Lato multimediale ci sono sempre due fotocamere, in questo caso sia sul fronte che sul retro la risoluzione passa a 5MP. Sistema operativo Android 11 (ultimo disponibile) con kids mode.

Entrambi i prodotti (tre se consideriamo le due versioni di Lenovo Tab M7) sono disponibili nei colori Iron Grey e Platino e il suono è equalizzato da Dolby: mono per Tab M7 e stereo per Tab M8 se supportato dalla Smart Charging Station.

Da evidenziare il fatto che ora Lenovo Premium Care si allarga ad alcuni tablet Android, Tab M7 e Tab M8 inclusi. Con Premium Care, gli utenti possono usufruire dell’assistenza tramite telefono, chat o email, con tecnici esperti che forniscono soluzioni in tempo reale al primo contatto e riparazioni più rapide con spedizione al deposito quando necessario.

Lenovo Tab M7 di terza generazione sarà disponibile a partire da 119 euro (Wi-Fi), dal mese di giugno 2021. Mentre Lenovo Tab M8 di terza generazione sarà disponibile in mercati selezionati durante il corso di quest’anno, prezzo ancora da comunicare.