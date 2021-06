Lenovo Smart Clock 2 con dock di ricarica, la sveglia smart si rinnova in look e funzionalità

La nuova generazione della sveglia smart di Lenovo è stata ufficializzata durante l’evento tenuto dal brand in occasione del MWC 2021. Smart Clock 2 ha un design rinnovato, moltissime funzioni intelligenti per il comando della smart home e una nuova dock di ricarica che la renderà perfetta per i vostri comodini!

Lenovo Smart Clock 2 è, come suggerisce il nome, la seconda generazione di sveglia dotata di funzionalità connesse annunciata dall’azienda. Con dimensioni compatte, un rivestimento in tessuto senza cuciture ed il sistema operativo dedicato agli smart display di Google, potrebbe tranquillamente essere scambiato per uno dei prodotti della gamma Nest dell’azienda americana. L’85% della plastica nel Lenovo Smart Clock 2 viene da materiali riciclati.

Il prodotto è disponibile in tre eleganti colorazioni pensate per integrarsi al meglio nell’arredamento casalingo: Shadow Black, Heather Grey e Abyss Blue. Lenovo Smart Clock 2 dispone di un display IPS touch da 4″ mentre sotto la scocca batte un cuore MediaTek MT8167S (1GB RAM e 8GB di ROM), più che sufficiente per il genere di operazioni che si possono portare a termine.

Il sistema operativo integra Google Assistant e Google Home per un controllo facile ed intuitivo di tutti gli altri prodotti smart nella vostra abitazione. L’array di microfoni è ottimizzato per l’ascolto anche quando non si è in prossimità dello Smart Clock 2 e permetterà di interagire con l’assistente digitale. Lo speaker da 3W frontale è utile per ricevere feedback audio a seguito delle vostre richieste o ascoltare un po’ di musica.

Assieme al Lenovo Smart Clock 2 è stata annunciata anche una nuova dock di ricarica che permette alla sveglia intelligente del brand di diventare il perfetto dispositivo da comodino. Grazie ad essa Smart Clock 2 guadagna una luce notturna e si trasforma in una base di ricarica wireless per lo smartphone. È inoltre possibile collegare in ricarica un ulteriore dispositivo grazie alla porta USB Tipo-A posizionata sul retro della dock.

Lenovo Smart Clock 2 sarà disponibile a partire da 89,99 euro da Agosto 2021.